Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

finisce la tregua

Dall’abbraccio ai colpi bassi, la campagna di Reggio si infiamma

Comizi, repliche e contro-narrazioni accendono la corsa al Comune e il confronto si trasforma in battaglia politica

Pubblicato il: 04/05/2026 – 15:57
di Paola Suraci
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Dall’abbraccio ai colpi bassi, la campagna di Reggio si infiamma

REGGIO CALABRIA Doveva essere una campagna elettorale diversa. Lo aveva suggerito il gesto iniziale tra i due candidati, Francesco Cannizzaro che passa dalla segreteria politica di Mimmo Battaglia per salutarlo, tra abbracci e parole di rispetto. Ma nel giro di poche settimane, la corsa al Comune di Reggio Calabria ha già cambiato registro, passando dalla correttezza formale a uno scontro politico sempre più esplicito. E ad animarlo sono solo due dei quattro candidati a sindaco.

Due piazze, due impostazioni

A Piazza De Nava, il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro ha aperto la campagna con un comizio partecipato e fortemente identitario. Accanto a lui il presidente della Regione Roberto Occhiuto, a rafforzare l’idea di un asse istituzionale. Cannizzaro ha insistito sulla discontinuità e sul coinvolgimento emotivo, arrivando anche a invocare la Madonna della Consolazione. Pochi giorni dopo, nel quartiere Arghillà, ha lanciato un messaggio più politico: voti “puliti” e rifiuto di qualsiasi ambiguità, con un chiaro riferimento al tema della legalità. A distanza di una settimana, a Piazza Duomo, Mimmo Battaglia ha scelto un tono diverso. Il suo comizio è stato centrato sui risultati amministrativi: bilancio, partecipate, progetti in corso. Più continuità che rottura. Non sono mancate però le stoccate: critiche indirette all’uso della religione in campagna elettorale e una risposta allo slogan avversario — “Adesso Reggio” — trasformato in “Per noi è sempre Reggio”. Da lì, il primo scambio a distanza, amplificato sui social.
Poi sale sul palco Giuseppe Falcomatà. E il registro cambia di colpo.
Presenta Battaglia come “un gentiluomo” a cui affidare un patto con la città lungo dodici anni, ma subito dopo sposta il discorso sullo scontro. Cannizzaro diventa “candidato di centrodestra, anzi di destra”. Parte l’ironia — sulle sue ricostruzioni del passato — e poi l’attacco politico. Falcomatà respinge l’idea che i dodici anni di governo siano “fuffa” e li traduce in immagini concrete: creditori pagati, servizi riattivati, partecipate rimesse in piedi. Sul tema della legalità ribalta il ragionamento: dire di non volere i voti della ’ndrangheta è ovvio, la differenza sta in ciò che si fa. E rivendica di aver messo il Comune al riparo dalle infiltrazioni. L’affondo continua sulle liste del centrodestra: dentro — sostiene — ci sono pezzi della vecchia stagione politica e anche volti usciti dal centrosinistra. Altro che discontinuità. E poi la stoccata finale: Cannizzaro si dimetta da parlamentare subito, perché Reggio “non è un piano B”.
Interviene anche Nicola Irto, segretario regionale del Pd e senatore. Poche parole, ma mirate: se dall’altra parte ci sono candidati che fino a ieri governavano con il centrosinistra, dov’è l’alternativa? Il bersaglio non è lo slogan, è la credibilità.

Da Sempre Reggio e Sempre Peggio

Ma Francesco Cannizzaro replica immediatamente e su Instagram ecco che posta un video. per replicare all’attacco sull’emendamento “fuffa” (come ha detto Falcomatà) che porta il suo nome: “Hanno anche il coraggio di dire, direttamente dalla città, da piazza Duomo, mentre stanno facendo comizi insieme a tutta la struttura del Partito democratico, che le circoscrizioni le hanno volute loro. Ma chi le ha volute davvero? Le ha volute il centrodestra. Le ha volute e ottenute il centrodestra attraverso un emendamento, il mio, che interviene su una norma dello Stato ripristinando le circoscrizioni. Cari amiche e amici di Reggio, giovani e meno giovani, se volete realmente cambiare la città dovete, anche alle circoscrizioni, votare per questo simbolo. Chi vota per questo simbolo vota contestualmente per Cannizzaro e per tutto il centrodestra. Se volete veramente dare un futuro a questa città, votare centrodestra con questo simbolo significa votare Cannizzaro e il centrodestra”. Ed ancora arriva da parte di Cannizzaro anche la risposta allo slogan del centrosinistra che diventa immediatamente contro-narrazione, con “Sempre Reggio” trasformato in “Sempre peggio”. Un segnale chiaro: la campagna si gioca ormai anche — e soprattutto — sulla rapidità della replica e sulla capacità di ribaltare i messaggi in tempo reale. L’abbraccio iniziale tra i candidati resta, per ora, un’immagine. La campagna, nel frattempo, è già diventata altro. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
’ndrangheta
Adesso Reggio
Arghillà
CAMPAGNA ELETTORALE
Centrodestra
Centrosinistra
circoscrizioni
comune di reggio calabria
elezioni comunali
elezioni Reggio Calabria 2026
emendamento cannizzaro
FRANCESCO CANNIZZARO
Giuseppe Falcomatà
In evidenza
legalità
MIMMO BATTAGLIA
NICOLA IRTO
Partito democratico
piazza de Nava
piazza duomo
Reggio Calabria
ROBERTO OCCHIUTO
Sempre peggio
Sempre Reggio
voto pulito
Categorie collegate
Politica
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x