Furto a Rossano con aggressione agli agenti di polizia, 32enne arrestato in flagranza di reato

l’intervento

CORIGLIANO-ROSSANO Nella serata del 29 aprile il personale della Polizia di Stato appartenente al distaccamento Polizia Stradale di Rossano, in collaborazione con personale della squadra volante del commissariato di Corigliano Rossano, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, nell’area urbana di Rossano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica diretta da Alessandro D’Alessio, ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto un uomo di 32 anni, cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale.

Una passante aveva riferito a una pattuglia della Polizia Stradale in transito, di aver notato una persona di sesso maschile intenta a infrangere una vetrina di un esercizio commerciale dello scalo di Rossano.

Gli operatori, raggiunto immediatamente il luogo indicato, hanno riscontrato effettivamente la presenza di una persona straniera intenta ad infrangere una delle vetrine del negozio, con lo scopo di accedere all’interno. Gli agenti hanno cercato di bloccare l’uomo, il quale, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha tentato la fuga. I poliziotti sono riusciti a fermare il fuggitivo e, nelle fasi di contenimento, atteso lo stato di agitazione e non collaborazione del medesimo, hanno riportato lesioni personali. In tale circostanza è sopraggiunta in ausilio una pattuglia della squadra volante, che prestava ausilio per il successivo accompagnamento dell’uomo presso gli uffici del Commissariato di pubblica sicurezza. In considerazione della flagranza del reato, lo straniero è stato tratto in arresto e su disposizione del pm di turno portato in carcere a Castrovillari in attesa del giudizio direttissimo.

La persona già nei mesi scorsi era stata individuata dalla Polizia e denunciata perché ritenuta responsabile di un furto consumato all’interno della Chiesa di San Giuseppe in località Rossano, ove erano stati asportati un computer e diversi oggetti sacri, poi recuperati dagli agenti intervenuti. A seguito di ciò, era stato espulso dal territorio nazionale, accompagnato presso il Centro di trattenimento e rimpatrio di Caltanissetta prima e Albania poi. Successivamente, su istanza dell’interessato, era stato rilasciato per richiesta di protezione internazionale, rigettata dalla competente Commissione territoriale.

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, lo aveva denunciato nuovamente all’autorità giudiziaria per furto in abitazione, per aver sottratto una bicicletta elettrica, poi recuperata dai poliziotti e restituita al proprietario cui era stata sottratta. Nell’udienza di convalida del 30 aprile scorso, il giudice, su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, ha convalidato l’arresto, confermando la custodia in carcere fino alla successiva udienza.