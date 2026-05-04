Usa: «Abbiamo il controllo dello Stretto di Hormuz»

medio oriente

«Abbiamo il pieno controllo» dello Stretto di Hormuz: lo «stiamo aprendo». Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Fox, ribadendo che l’economia iraniana è in «caduta libera». Anche il Centcom afferma che «navi della Marina americana dotate di missili guidati stanno attualmente operando nel Golfo Arabico, dopo aver attraversato lo Stretto di Hormuz a sostegno del Project Freedom».

L’Iran: «Colpito un cacciatorpediniere Usa»

La marina iraniana ha «sparato colpi di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento» vicino a cacciatorpediniere statunitensi che attraversavano lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla televisione di stato. «A seguito del disprezzo mostrato dai cacciatorpediniere sionisti americani per un avvertimento iniziale, la marina ha lanciato colpi di avvertimento sparando missili da crociera, razzi e droni da combattimento intorno alle navi nemiche». Nel frattempo, l’esercito statunitense ha dichiarato che due cacciatorpediniere lanciamissili sono entrati nel Golfo.

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