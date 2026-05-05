Crotone, presentate le liste per Trocino sindaco: con Provenzano e Stumpo al via la corsa del campo largo – VIDEO

centrosinistra in campo

CROTONE Parte ufficialmente la corsa elettorale del campo largo a Crotone con la presentazione delle quattro liste a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Trocino. Un appuntamento che ha segnato l’avvio della campagna elettorale in vista delle amministrative, alla presenza di sostenitori, candidati e dirigenti politici del centrosinistra.

Accanto a Trocino anche il commissario provinciale del Partito democratico Nico Stumpo e il deputato dem Giuseppe Provenzano, a testimoniare il sostegno nazionale e territoriale alla candidatura.

Proprio Provenzano ha sottolineato il valore politico della proposta: «Siamo accanto a un candidato sindaco come Giuseppe Trocino, con una storia, con grande competenza ed energia e soprattutto con una visione per questa città. Ha una coalizione che è finalmente unita per un progetto di sviluppo che non si vuole rassegnare al declino di questo territorio, e più in generale all’abbandono del Mezzogiorno».

E ha aggiunto: «Dobbiamo convincere i cittadini con un progetto politico serio. Ed è quello che stanno facendo Trocino e la sua coalizione: una squadra di persone competenti e oneste che si è messa in gioco per garantire alle persone di restare in questo territorio».



Sulla stessa linea Nico Stumpo, che ha evidenziato la costruzione dell’alleanza: «Abbiamo messo in piedi una coalizione che tiene insieme i partiti del centrosinistra con tanto civismo. In questi venti giorni di campagna elettorale c’è da organizzare davvero il futuro della città, che è stato lasciato a se stesso».

Dal palco, Trocino ha puntato sulla composizione delle liste e sul radicamento territoriale dei candidati: «Ci sono giovani e meno giovani, professionisti e non, ma soprattutto persone attaccate a Crotone e con voglia di spendersi per la città». Un passaggio poi sugli obiettivi: «Siamo agli ultimi posti delle classifiche nazionali e vogliamo crescere. Questa è la sfida che abbiamo davanti». (redazione@corrierecal.it)

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