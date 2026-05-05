L’Università Mediterranea approva il bilancio 2025 con un utile di 6,5 milioni

il bilancio

REGGIO CALABRIA Gli Organi di Governo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria hanno approvato il bilancio d’esercizio 2025, chiudendo con un significativo utile di oltre 6,5 milioni di euro. Un risultato concreto che consolida una fase di stabilità finanziaria e che apre la strada ad una stagione importante per l’Ateneo reggino. L’anno 2025 segna anche un incremento del numero di immatricolazioni di oltre il 15% rispetto all’anno precedente e di circa il 38% rispetto a due anni fa.

Il rettore Giuseppe Zimbalatti ha espresso grande soddisfazione: «I numeri di questo bilancio, unitamente all’importante trend di crescita di immatricolati ed iscritti complessivi, ci consegnano prospettive più serene, nonostante le criticità e gli ampi margini di miglioramento del quadro di riferimento locale e nazionale. La rilevante tenuta contabile, associata al sensibile aumento del numero degli studenti, consegnano al territorio una Università Pubblica ancor più pronta ad affrontare il prossimo futuro in termini soprattutto di attrattività, offerta formativa per gli studenti e di trasferimento tecnologico per l’intero territorio».

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