«Necessario riorganizzare un centro nel centrodestra. E nella sinistra»

l’intervento

REGGIO CALABRIA “C’è bisogno di riorganizzare un centro nel centrodestra, ma questo vale anche per la sinistra, ed è assolutamente indispensabile per il bene del Paese”. Lo ha detto il presidente dell’Unione di Centro, Lorenzo Cesa, a margine della inaugurazione, a Reggio Calabria, della nuova sede del raggruppamento delle forze centrista, Cdu, Democrazia Cristiana e Udc. “Occorre – ha aggiunto – maggiore moderazione nella politica italiana, basta alla politica fatta di slogan, urlata, a cui assistiamo oggi nel nostro paese ed in Parlamento. Mi auguro che davvero nascano delle formazioni per riaffermare che in politica serve moderazione, responsabilità, buon senso e anche la difesa di alcuni valori. Che per quanto ci riguarda sono, la difesa dei valori che sono dietro lo scudo crociato, la difesa della famiglia, la difesa della vita, fin dal concepimento, la difesa dei valori cristiani, che per noi è essenziale ribadirli”. Alla domanda sulla inutilità degli estremismi, Cesa si è detto contrario ad un Parlamento fondato sullo scontro continuo tra schieramenti. “C’è bisogno veramente di buon senso, che significa affrontare i problemi concreti della gente, perché bisogna trovare delle soluzioni, concrete. Ed è questo il ruolo che deve avere un partito di centro”.

«A Reggio abbiamo indovinato il candidato»

“La Democrazia Cristiana, lo scudo crociato, tornano a Reggio Calabria. La Dc è un partito che ha rifondato l’Italia nel dopoguerra e che vuole dare una svolta anche alla politica anche qui a Reggio Calabria, ridare speranza ai giovani di questa città. E lo si fa non usando la politica degli slogan, ma mandando in Comune gente molto seria”, ha poi detto Cesa, oggi a Reggio Calabria a sostegno del candidato sindaco della città del centrodestra Francesco Cannizzaro. “Penso – ha aggiunto – che con il centrodestra abbiamo indovinato il candidato. Cannizzaro lo voglio ringraziare per la sua scelta, perché averci messo la faccia in questo momento, per un parlamentare che siede sui banchi del Parlamento, è veramente un gesto di grande amore nei confronti di questa città che ha bisogno di una svolta, ha bisogno di avere delle persone che veramente si occupino dei problemi concreti, tengano fuori dalla politica gli slogan che non servono più”.

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