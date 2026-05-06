Da Tropea all’autostrada, la richiesta del sindaco di Vazzano a Salvini che risponde con una battuta: «Chiedere è lecito…»

l’appello del primo cittadino

VAZZANO «Ministro io però una cosa gliela devo dire…». È l’inizio di un “simpatico” siparietto tra Vincenzo Massa, sindaco di Vazzano, e Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, in “visita” ieri nel Vibonese per l’inaugurazione del primo lotto della Trasversale delle Serre. Diverse le autorità locali presenti, assenti però molti sindaci del territorio e delle aree limitrofe. Tra i Comuni vibonesi, soprattutto quelli montani, aleggia un forte malumore per la situazione della viabilità nell’entroterra calabrese, degenerata dopo il passaggio dei cicloni invernali. Per questo per molti è apparsa quasi come un paradosso la visita del Ministro per inaugurare appena 1,5 km di strada: «1 km, 4 anni, 20 milioni di euro» è la scritta esposta su un foglio al passaggio di Salvini, mentre qualcuno dalle “retrovie” sottolineava l’emergenza viabilità nel Vibonese. Ad ascoltare tra il pubblico c’erano anche il sindaco di Brognaturo Rossana Tassone e quello di Capistrano Marco Martino, due tra i Comuni più colpiti dall’emergenza viabilità.

L’appello del sindaco e la risposta di Salvini

Anche perché trovarsi di fronte il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i cittadini dell’entroterra vibonese, è un evento più unico che raro, come ha sottolineato il sindaco di Vazzano Vincenzo Massa nell’avanzare una particolare richiesta a Salvini: «A noi fa piacere collegare lo Jonio e il Tirreno con l’autostrada, ma basterebbe molto meno di 500 milioni (la cifra per la Trasversale, ndr) per collegare Tropea all’autostrada». Il primo cittadino ha ricordato una visita di Salvini nel lontano 2021 a Tropea, quando aveva parlato di voler valorizzare la Perla del Tirreno: «Siccome è la Perla della Calabria – ha aggiunto Massa – collegarla con questo svincolo autostradale sarebbe eccezionale. Noi partiremmo da Tropea, passeremmo sulla pianura del Poro, arriveremmo sull’alto Mesima, supereremmo le Serre e ci affacceremmo sullo Jonio. Sarebbe fantastico». Una richiesta che ha suscitato una battuta al ministro: «Perché non ci ha ancora pensato l’Anas?» ha risposto, rivolgendosi poi brevemente al sindaco: «Chiedere è lecito… lei è giusto che chieda». «Il problema – ha poi aggiunto nel suo intervento – è che il ministro ogni volta che arriva a inaugurare qualcosa di nuovo torna a casa con richieste di altre 10 infrastrutture». (ma.ru.)

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