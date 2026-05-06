Crotone, nuova sfida da dentro o fuori: a Caserta serve l’impresa – PROBABILI FORMAZIONI

secondo turno playoff

CROTONE Dopo il successo interno contro l’Audace Cerignola, il Crotone torna subito in campo per una sfida che vale una stagione. Questa sera allo stadio “Pinto” di Caserta, con calcio d’inizio alle 20, i rossoblù affrontano la Casertana nel secondo turno dei playoff di Lega Pro, con in palio l’accesso alla fase nazionale. Una partita che arriva in un momento delicato, l’ennesimo della stagione, dopo il deferimento del club per presunte irregolarità amministrative.

La situazione sul campo è chiara: il Crotone è obbligato a vincere per proseguire il proprio cammino, mentre i campani hanno a disposizione due risultati su tre grazie al miglior piazzamento nella regular season. Un dettaglio che inevitabilmente influenzerà ritmo, atteggiamento e gestione della gara.

La squadra di Emilio Longo arriva all’appuntamento con qualche certezza in più dopo la prestazione convincente contro il Cerignola, dove ancora una volta si è messo in evidenza anche Musso, tra i più attivi nel reparto offensivo e autore di un gol. L’attaccante ha dato profondità, movimento e soluzioni in fase di finalizzazione, candidandosi a un ruolo importante anche nella gara odierna, dove servirà maggiore concretezza sotto porta.

Alla vigilia, Longo ha sottolineato soprattutto la ricchezza del reparto avanzato, evidenziando come le buone prestazioni degli attaccanti rendano complicata ogni scelta. Il tecnico sta valutando l’equilibrio complessivo della squadra, più che la semplice forma dei singoli, e non esclude cambiamenti dettati dalla strategia della partita. L’idea è quella di gestire le energie e avere alternative pronte anche a gara in corso, in un match che si preannuncia intenso e tatticamente bloccato.

Le valutazioni non riguardano solo l’attacco. Il tecnico rossoblù deve fare i conti anche con alcune situazioni fisiche da monitorare fino all’ultimo momento. Di Pasquale ha subito un forte trauma alla caviglia nell’ultima uscita: gli esami hanno escluso problemi gravi, ma non è stato convocato. Out anche Marazzotti.

Tra i riferimenti offensivi resta centrale anche Gomez, altra soluzione importante nello scacchiere del Crotone, che potrebbe essere utilizzato dall’inizio o a gara in corso a seconda dell’andamento della partita. La sensazione è che il tecnico del Crotone voglia tenere aperte più opzioni possibili, consapevole che in una gara secca ogni dettaglio può risultare decisivo: dall’approccio iniziale alle energie fresche da inserire nella ripresa. Al “Pinto” servirà una prova di maturità, con la necessità di coniugare qualità e cinismo per continuare a inseguire il sogno promozione. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Rocchi, Martino; Oukhadda, Girelli, Toscano, Bentivegna, Llano; Butic, Casarotto. All.: Coppitelli.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Veltri, Cocetta, Groppelli, Novella; Vinicius, Gallo, Sandri; Zunno, Musso, Energe. All.: Longo.

Foto Fc Crotone

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