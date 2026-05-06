I Progetti di Vita delle persone disabili, una straordinaria opportunità di inclusione sociale e autonomia

Casali del Manco

Il prossimo 7 maggio alle ore 17, presso la biblioteca comunale, in località Spezzano Piccolo, l’Amministrazione Comunale di Casali del Manco, ha organizzato un seminario per la presentazione dei “Progetti di Vita” per le persone disabili. I “Progetti di Vita”, rappresentano un’opportunità per pensare al percorso di vita della persona disabile fin dalla sua infanzia e accompagnarlo verso l’età adulta mediante una progettazione sociale, sanitaria, scolastica, lavorativa che veda la persona al centro delle scelte che lo riguardano e che possono dare senso alla sua vita. I “Progetti di Vita”, per come concepiti dal Decreto Legislativo n. 62 del 2024, rappresentano un diritto esigibile per la persona disabile e la sua famiglia. Si caratterizzano per lo stretto lavoro tra più istituzioni (comune, azienda sanitaria, scuola, enti del terzo settore, mondo del lavoro, comunità locale), di progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione degli impegni formalmente assunti.

“Il comune di Casali del Manco, in stretta sinergia con quanto programmato dall’Assessore al Welfare della Regione Calabria per il “durante e dopo di noi”, vuole garantire ai cittadini della propria comunità che hanno una condizione di disabilità, di fruire dei “Progetti di Vita” come un modello di servizio sociale innovativo e di prossimità, basato sulle reali esigenze di inclusione sociale delle persone disabili a cui garantire progetti di vita personalizzati”, così il Sindaco Francesca Pisani che ha promosso l’evento. All’evento prenderanno parte esperti della realizzazione di “Progetti di Vita”, associazioni rappresentative delle persone disabili. I Lavori saranno conclusi dall’Assessore al Welfare della Regione Calabria, on. Pasqualina Straface.

Il programma: