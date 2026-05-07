Carceri, entro maggio 1.443 nuovi agenti della penitenziaria: 60 in Calabria

L’assegnazione

Prosegue con determinazione l‘operazione di rafforzamento degli organici del Corpo di polizia penitenziaria predisposta dal ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) per potenziare la sicurezza e la legalità all’interno degli istituti penitenziari.

È quanto si legge in una nota del dicastero della Giustizia. Nei prossimi giorni 1.443 nuovi agenti del primo scaglione del 186esiesimo corso – di cui 135 donne e 1.308 uomini – giureranno nelle scuole e negli istituti di istruzione dove hanno svolto la formazione e l’addestramento, per raggiungere successivamente le sedi di destinazione.

I numeri

Le nuove unità – prosegue la nota – sono state assegnate ai reparti territoriali del Corpo secondo le esigenze dei diversi territori: 85 unità in Abruzzo e Molise, 60 in Calabria, 193 in Campania, 114 in Emilia-Romagna, 258 nel Lazio, 115 in Lombardia, 36 in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 133 in Puglia e Basilicata, 66 in Sardegna, 77 in Sicilia, 79 in Toscana, 93 in Umbria e Marche, 54 in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e infine 80 presso i reparti del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il piano di rafforzamento proseguirà nei prossimi mesi: a fine ottobre è previsto l’ingresso di ulteriori 1.475 agenti del secondo scaglione del 186eiesimo corso; altri 949 allievi, provenienti dal terzo scaglione del 186eiesimo e dal 187esimo corso, si aggiungeranno a inizio 2027. Un impegno strutturale e continuativo che conferma l’attenzione di ministero e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria verso il sistema penitenziario, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro del personale e garantire standard sempre più elevati di sicurezza ed efficienza negli istituti penitenziari italiani.

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