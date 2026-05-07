Carceri, entro maggio 1.443 nuovi agenti della penitenziaria: 60 in Calabria
Le nuove unità sono state assegnate ai reparti territoriali del Corpo secondo le esigenze dei diversi territori
Prosegue con determinazione l‘operazione di rafforzamento degli organici del Corpo di polizia penitenziaria predisposta dal ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) per potenziare la sicurezza e la legalità all’interno degli istituti penitenziari.
È quanto si legge in una nota del dicastero della Giustizia. Nei prossimi giorni 1.443 nuovi agenti del primo scaglione del 186esiesimo corso – di cui 135 donne e 1.308 uomini – giureranno nelle scuole e negli istituti di istruzione dove hanno svolto la formazione e l’addestramento, per raggiungere successivamente le sedi di destinazione.
I numeri
Le nuove unità – prosegue la nota – sono state assegnate ai reparti territoriali del Corpo secondo le esigenze dei diversi territori: 85 unità in Abruzzo e Molise, 60 in Calabria, 193 in Campania, 114 in Emilia-Romagna, 258 nel Lazio, 115 in Lombardia, 36 in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 133 in Puglia e Basilicata, 66 in Sardegna, 77 in Sicilia, 79 in Toscana, 93 in Umbria e Marche, 54 in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e infine 80 presso i reparti del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il piano di rafforzamento proseguirà nei prossimi mesi: a fine ottobre è previsto l’ingresso di ulteriori 1.475 agenti del secondo scaglione del 186eiesimo corso; altri 949 allievi, provenienti dal terzo scaglione del 186eiesimo e dal 187esimo corso, si aggiungeranno a inizio 2027. Un impegno strutturale e continuativo che conferma l’attenzione di ministero e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria verso il sistema penitenziario, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro del personale e garantire standard sempre più elevati di sicurezza ed efficienza negli istituti penitenziari italiani.
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