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nel padiglione 10

La Calabria a Tuttofood, ecco lo stand – FOTO E PROGRAMMA

La fiera in programma dall’11 al 14 maggio a Milano Rho, evento di punta nel settore che celebra il Made in Italy e l’innovazione agroalimentare

Pubblicato il: 11/05/2026 – 9:58
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La Calabria a Tuttofood, ecco lo stand – FOTO E PROGRAMMA

MILANO La Calabria Straordinaria del food e dell’agroalimentare è anche quest’anno presente con il suo stand alla manifestazione fieristica TuttoFood, in programma dall’11 al 14 maggio a Milano Rho, evento di punta nel settore che celebra il Made in Italy e l’innovazione agroalimentare.

Lo stand calabrese, nel padiglione 10, ospita 133 aziende del settore che incontreranno – a partire da oggi – oltre 3mila top buyer presenti all’evento. TuttoFood è una vetrina d’eccezione per i prodotti agroalimentari, atteso che solo lo scorso anno l’evento ha registrato una presenza di ben 95mila visitatori professionali. Alla manifestazione fieristica dell’agroalimentare la Calabria si presenta anche con un fitto programma di degustazioni, espressioni identitarie del territorio: dai dolciumi agli amari, dai salumi ai formaggi, fino alle conserve ed all’olio.

A valorizzare i sapori della tradizione calabrese saranno lo chef Antonio Franzè, il maestro pizzaiolo Daniele Campana ed il maestro pasticcere Massimiliano Tagliaferro. «Quella di quest’anno – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – è un’edizione da record per la partecipazione delle aziende calabresi, sempre più interessate ad ampliare i propri contatti commerciali e ad affermarsi sui mercati nazionali ed internazionali».

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