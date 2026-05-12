Hantavirus, il 25enne calabrese non è sintomatico. «Continuerà la quarantena a casa»

le condizioni

«Federico sta bene domani sarà sottoposto a un prelievo da parte dell’Asp di Reggio Calabria. Il prelievo sarà poi inviato per essere processato allo Spallanzani di Roma». Lo afferma la sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti in merito alle condizioni di Federico Amaretti, il marittimo 25enne in quarantena obbligatoria per essere stato sul volo Klm dove si è trovata anche la donna morta poi per il virus, smentendo quindi una prima Ansa diffusa alle 14.31.

«Federico – ha aggiunto la sindaca che lo ha sentito telefonicamente – non ha mai avuto sintomi riconducibili ad Hantavirus; domani sarà sottoposto come gli altri italiani presenti su quel volo ad esami disposti in via precauzionale dal ministero della Salute e i campioni prelevati verranno trasferiti allo Spallanzani. Il nostro concittadino continuerà la quarantena come da prescrizioni del ministero della Salute».

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