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Gole del Raganello, il rammarico di Tocci dopo la condanna: «Per 8 anni considerate pericolose, oggi vengono dissequestrate»

Il sindaco di Civita ricorda le vittime e commenta la sentenza: «Restano tante domande e tanti perché»

Pubblicato il: 22/05/2026 – 19:57
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Gole del Raganello, il rammarico di Tocci dopo la condanna: «Per 8 anni considerate pericolose, oggi vengono dissequestrate»
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CIVITA «Oggi sono stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione da parte del tribunale di Castrovillari per quanto riguarda la triste vicenda del 20 agosto 2018 del Raganello dove perirono 10 persone, a cui va sempre il mio ricordo perenne e imperituro». Così Alessandro Tocci, sindaco di Civica commentando la sentenza odierna del Tribunale di Castrovillari in cui è stato condannato insieme alla guida turistica Giovanni Vergiara, mentre gli altri imputati sono stati assolti. Per il primo cittadino, dopo la lettura della sentenza restano «tante domande e tanti perché». Ma, soprattutto, pone una questione in particolare: «Io per 8 anni sono stato il custode delle Gole, considerate fino ad ora pericolosissime. Oggi vengo condannato e le Gole vengono dissequestrate». Intanto, diversi sindaci hanno espresso solidarietà al primo cittadino di Civita e convocato una manifestazione a suo sostegno per il prossimo 30 maggio. (redazione@corrierecal.it)

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