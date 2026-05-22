Vannacci scuote il centrodestra, Sasso da Cosenza rilancia: «O alleati o corriamo da soli»

l’incontro

COSENZA «Questo è il secondo incontro in Calabria di Futuro Nazionale; il primo si è tenuto proprio agli albori del partito. Oggi posso già fornirvi i primi numeri: dopo circa due mesi e mezzo di tesseramento abbiamo superato i 2mila iscritti a Futuro Nazionale, con oltre 46 comitati che, da Cosenza a Reggio Calabria, hanno visto svettare le bandierine tricolori». Nel corso del secondo incontro calabrese del movimento guidato dal generale Roberto Vannacci, svoltosi a Cosenza, il deputato Rossano Sasso, responsabile per il Sud di Futuro Nazionale, ha tracciato il bilancio di una crescita rapida, fissando i paletti per le prossime sfide elettorali.

L’entusiasmo della base è il primo elemento rivendicato dall’esponente politico: «Sono molto contento, si respira un’aria davvero positiva. C’è tanta gente che ci contatta e si tessera, ma la cosa più bella è vedere sia molti ragazzi nella fascia tra i 18 e i 29 anni, sia tante persone con i capelli bianchi come me, che non andavano a votare da molto tempo e che oggi ritrovano nel generale Roberto Vannacci un nuovo punto di riferimento e un nuovo stimolo per avere fiducia nella politica, soprattutto a destra».

«Il centrodestra senza Vannacci si va a schiantare»

Ma il cuore del messaggio di Sasso è tutto politico e rivolto ai partner del centrodestra: «Noi ci poniamo come interlocutori del centrodestra. Se il centrodestra capisce che senza Futuro Nazionale e senza Vannacci si va a schiantare, noi siamo pronti a collaborare sia a livello amministrativo sia a livello politico; altrimenti, siamo pronti a correre da soli, in entrambe le competizioni». «E’ il centrodestra – ha aggiunto – che ci deve far sapere se è interessato ai valori e agli ideali di Futuro Nazionale. Al di là dei sondaggi, che ci sottostimano intorno al 4-4,5%, in politica alla fine sono i numeri reali quelli che contano: ad oggi abbiamo raccolto in tutta Italia circa 56mila iscritti».

La struttura politica si prepara intanto al debutto ufficiale: «Parliamo di un partito che, di fatto, deve ancora nascere ufficialmente, dato che l’assemblea costituente si svolgerà i prossimi 13 e 14 giugno a Roma. Siamo molto attrattivi: ogni giorno entrano nuovi amministratori e adesso ci sono anche parecchi parlamentari che chiedono di aderire. Penso a Laura Ravetto, parlamentare e collega di lungo corso, già sottosegretaria nel governo Berlusconi, che evidentemente ha visto nel nostro partito una nuova possibilità per realizzare quelle idee che purtroppo la Lega ha abbandonato da tempo».

E sull’eventuale sfida alle urne, Sasso ha spiegato: «Noi saremmo pronti anche domani perché le idee ci sono, il programma c’è ed è tutto molto chiaro, alla luce del sole. Ecco, proprio oggi, nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante, mi piace ricordare un vecchio slogan del Movimento Sociale Italiano: “Alla luce del sole”». (redazione@corrierecal.it)

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