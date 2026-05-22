Dalla Regione 600 mila euro contro le barriere architettoniche, Calabrese: «Spiagge pubbliche accessibili a tutti»

le risorse

CATANZARO Con la pubblicazione dell’Avviso “Progetto senza barriere” – Abbattimento delle barriere architettoniche per l’accessibilità al mare, destinato ai Comuni costieri calabresi e finanziato con risorse Fsc 2021–2027, la Regione Calabria punta sull’inclusione e sull’accessibilità delle aree balneari pubbliche. La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 600 mila euro. Ogni Comune, singolo o associato, potrà ottenere un contributo massimo di 80 mila euro per realizzare lavori, forniture e servizi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree balneari pubbliche.

L’impegno della Regione

«L’obiettivo – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico, Giovanni Calabrese – è di migliorare la fruibilità delle spiagge libere per le persone con disabilità attraverso interventi strutturali, servizi dedicati e soluzioni innovative capaci di rendere il mare realmente accessibile a tutti. Con questo Avviso la Regione Calabria conferma il proprio impegno per un turismo inclusivo e accessibile. Rendere il mare fruibile a tutti significa garantire diritti, qualità dell’accoglienza e maggiore competitività al nostro territorio». Gli interventi finanziabili riguarderanno l’accessibilità degli spazi fisici, dei percorsi, degli allestimenti e dei servizi di comunicazione. Previsti anche interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento di strutture già esistenti per migliorarne funzionalità e durata.

Un nuovo modello di sviluppo

«Si tratta – specifica Calabrese – di interventi importanti e necessari attraverso i quali intendiamo non soltanto eliminare ostacoli fisici, ma affermare un nuovo modello di sviluppo fondato su inclusione, dignità e pari opportunità per costruire una Calabria più moderna, accogliente e realmente accessibile, capace di mettere al centro le esigenze di tutti coloro che scelgono il nostro territorio per vivere, viaggiare e investire. Migliorare l’accessibilità significa elevare la qualità dell’offerta turistica regionale, rafforzarne la competitività e trasformare la Calabria in una destinazione sempre più attrattiva, sostenibile e internazionale. L’abbattimento delle barriere non è soltanto un dovere civile, ma una scelta strategica che genera crescita economica, coesione sociale e nuove opportunità di sviluppo per l’intero territorio».

Chi può partecipare

Possono partecipare all’Avviso i Comuni e le Unioni di Comuni costieri dotati di Piano comunale di spiaggia ai sensi della legge regionale n. 17/2005. Associazioni, enti pubblici ed enti del Terzo settore potranno essere coinvolti attraverso accordi di partenariato e convenzioni. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 17 del 15 giugno 2026.

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