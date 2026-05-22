Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:19
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il processo

Operazione “Reset”, esce dal carcere Alessandro Catanzaro

Accolta l’istanza dell’avvocato Antonio Lomonaco

Pubblicato il: 22/05/2026 – 17:38
di Fabio Benincasa
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Operazione “Reset”, esce dal carcere Alessandro Catanzaro
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

COSENZA La Corte di Appello di Catanzaro ha disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Alessandro Catanzaro, coinvolto nell’operazione antimafia “Reset” coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, condannato in primo grado per associazione mafiosa ad anni 10 e mesi 8 di reclusione.

Le accuse

Secondo l’impostazione accusatoria, Alessandro Catanzaro, difeso dall’avvocato Antonio Lomonaco, sarebbe stato ritenuto vicino agli ambienti riconducibili a Roberto Porcaro, mettendo a disposizione il proprio esercizio commerciale quale luogo di incontro per presunti sodali e soggetti ritenuti coinvolti nelle attività illecite contestate nell’inchiesta. Gli investigatori avevano inoltre ricondotto a quei contatti anche alcune interlocuzioni successive alla scarcerazione di Francesco Patitucci, nell’ambito della presunta riorganizzazione degli assetti criminali oggetto dell’indagine. Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’istanza avanzata dall’avvocato Antonio Lomonaco, difensore dell’imputato, che ha chiesto una rivalutazione dell’attuale quadro cautelare. L’Autorità giudiziaria, accogliendo le argomentazioni difensive, ha quindi ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere. (f.benincasa@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
‘ndrangheta
alessandro catanzaro
Importanti
operazione reset
processo
reset
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x