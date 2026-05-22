“Tutte o nessuna”, concluse le riprese del cortometraggio girato in Calabria

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CORIGLIANO ROSSANO Si sono concluse a Corigliano-Rossano le riprese di “Tutte o nessuna”, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Giovanni B. Algieri, prodotto dal Creative Producer Jonathan elia per Immaginazione APS con il sostegno della Calabria Film Commission, che ha visitato il set con Anton Giulio Grande e Giampaolo Calabrese, presidente e direttore della Fondazione, in collaborazione con Summeet, e nell’ambito dell’iniziativa We Breast “Nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella”. Il film vede protagonisti Violante Placido, Donatella Finocchiaro e Filippo Librando, con la partecipazione straordinaria di William Baldwin. Completano il cast Paolo Mauro e Carmine Alfano. Il progetto affronta un tema sociale di forte attualità: le difficoltà legate all’accesso alle cure per il tumore al seno e il peso della burocrazia nella vita delle persone, attraverso una narrazione intensa e profondamente umana.

Tra gli attori Violante Placido e William Baldwin

Le riprese hanno coinvolto una troupe di circa 35 professionisti, di cui oltre la metà composta da maestranze calabresi, confermando il valore e la crescita delle professionalità audiovisive del territorio. “Tutte o nessuna” è stato girato interamente a Corigliano-Rossano, trasformando alcuni dei luoghi più rappresentativi della città in set cinematografici. Tra le location utilizzate figurano Piazza Salotto, il Liceo Classico “G. Colosimo”, la Collina del Gelso di Rossano e numerosi altri scorci caratteristici dell’area urbana e costiera. Per la Calabria il progetto rappresenta un’importante occasione di promozione culturale e cinematografica, confermando il crescente interesse del settore audiovisivo verso il territorio jonico. Nei prossimi mesi il cortometraggio entrerà nella fase di post-produzione e sarà successivamente presentato nei festival cinematografici nazionali e internazionali.

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