A Crotone affluenza in lieve calo rispetto alle ultime elezioni: alle 12 ha votato il 15,02%

il voto nella città pitagorica

CROTONE Prime indicazioni sull’andamento del voto a Crotone, dove si stanno svolgendo le elezioni comunali per il rinnovo dell’amministrazione cittadina. Secondo i dati aggiornati alle ore 12, nelle 74 sezioni cittadine già rilevate, l’affluenza ha raggiunto il 15,02%, un dato inferiore rispetto a quello registrato alla stessa ora nella precedente consultazione elettorale, quando aveva votato il 16,94% degli aventi diritto. La partecipazione, dunque, mostra una lieve diminuzione nelle prime ore della tornata elettorale che coinvolge quasi 50mila elettori della città calabrese. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15.

La sfida per la guida del Comune vede in campo quattro candidati alla carica di sindaco. Tra questi il primo cittadino uscente Vincenzo Voce, sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da sei liste. Per il centrosinistra corre invece l’avvocato Giuseppe Trocino, appoggiato da quattro liste. Completano il quadro delle candidature l’avvocato Fabrizio Meo e il sociologo Vito Barresi, entrambi sostenuti da liste civiche. Complessivamente sono 371 i candidati al consiglio comunale distribuiti in dodici liste. (redazione@corrierecal.it)

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