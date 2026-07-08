Ecologia Oggi, passo indietro sulle ferie: la vertenza con i sindacati entra nella fase decisiva

Il segnale distensivo

REGGIO CALABRIA Un primo segnale di apertura c’è, ma non basta ancora a riportare il sereno. La vertenza tra Ecologia Oggi e le organizzazioni sindacali resta infatti tutt’altro che risolta: il prossimo confronto nell’ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione è stato rinviato al 17 luglio, al tavolo della Prefettura, una data che potrebbe rivelarsi decisiva per evitare un’ulteriore escalation del conflitto. Nel frattempo, l’azienda ha compiuto un passo atteso dai lavoratori, riattivando il piano ferie e avviando le interlocuzioni per individuare il personale destinato a sostituire i dipendenti durante il periodo estivo. Un segnale distensivo che, però, non cancella le questioni ancora aperte.

Il nodo resta il piano ferie

La vertenza è esplosa circa due mesi fa dopo la sospensione del piano ferie, decisione che aveva provocato la dura reazione dei sindacati e portato alla proclamazione dello stato di agitazione. I lavoratori hanno denunciato per settimane difficoltà nel poter usufruire dei periodi di riposo già programmati, con richiami in servizio comunicati spesso all’ultimo momento e senza un congruo preavviso. Secondo le organizzazioni sindacali, negli anni precedenti il problema veniva affrontato attraverso assunzioni stagionali che garantivano la continuità del servizio senza sacrificare il diritto alle ferie. Una soluzione che, quest’anno, sarebbe mancata o sarebbe stata attivata con ritardo, contribuendo ad alimentare il malcontento.

Il confronto decisivo in Prefettura

Il precedente incontro tra azienda e rappresentanze dei lavoratori non aveva prodotto risultati concreti. Per i sindacati il passaggio determinante resta quello previsto nell’ambito della procedura di conciliazione davanti alla Prefettura. Se anche questo tentativo dovesse concludersi senza un accordo, l’ipotesi dello sciopero potrebbe tornare concretamente sul tavolo. Ad aumentare la distanza tra le parti contribuisce anche la posizione di Ecologia Oggi, che continua a contestare la legittimità dello stato di agitazione proclamato dai sindacati, definendolo “irrituale e illegittimo”. Una divergenza che riguarda non solo i contenuti della vertenza, ma anche il percorso con cui viene portata avanti. Oltre alla questione delle ferie, resta ancora irrisolta la contrattazione decentrata, altro tema sul quale azienda e sindacati non sono riusciti a trovare un’intesa. Parallelamente è atteso anche l’esito dell’intervento dell’Ispettorato territoriale del lavoro, interessato dal SUL per verificare le criticità segnalate nelle ultime settimane in merito all’organizzazione del lavoro.

Un passo avanti, ma la partita è ancora aperta

Il ripristino del piano ferie rappresenta certamente un primo elemento di distensione e risponde a una delle principali richieste avanzate dai lavoratori. Tuttavia, il rinvio del confronto al 17 luglio lascia ancora in sospeso la soluzione complessiva della vertenza. La vicenda assume particolare rilievo in un periodo delicato per la città, mentre la nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco punta a rafforzare il decoro urbano e ad aumentare i controlli contro l’abbandono dei rifiuti. La tenuta del servizio di igiene urbana resta quindi strettamente legata all’esito del prossimo incontro, dal quale dipenderà la possibilità di chiudere il contenzioso oppure di assistere a una nuova fase di mobilitazione.

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