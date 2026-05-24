Reggio Calabria al voto senza code. Affluenza in lieve crescita, disagi risolti in alcuni seggi – FOTO

le elezioni

REGGIO CALABRIA Fila corta davanti ai seggi, questa mattina a Reggio Calabria. Niente ressa, niente attese: chi è venuto a votare lo ha fatto con calma, quasi in silenzio. Dalle sette oltre 172mila reggini sono chiamati a compiere una scelta che peserà sulla città per i prossimi cinque anni: un nuovo sindaco, trenta consiglieri comunali e, per la prima volta dopo anni, anche i rappresentanti delle cinque circoscrizioni, tornate in vita con il ripristino del decentramento amministrativo. Le urne resteranno aperte fino alle 23 di stasera, poi di nuovo domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio.

L’affluenza: un segnale, non ancora una certezza

Alle ore 12, con tutte le 196 sezioni che hanno trasmesso il dato, l’affluenza si attesta al 13,15%. Rispetto al 12,26% registrato alla stessa ora nella precedente tornata amministrativa, si tratta di un incremento modesto ma reale. Troppo poco per parlare di inversione di tendenza, abbastanza per non cedere subito al pessimismo. Il pomeriggio dirà se i reggini hanno scelto di restare a casa o di tornare a credere nel voto.

Disagi in alcuni seggi, ma nulla che fermi il voto

La mattinata non è filata liscia ovunque. All’istituto Panella-Vallauri si è presentato un problema che avrebbe potuto complicare le cose: agli elettori sono state distribuite per errore schede circoscrizionali sbagliate. Il disguido è stato intercettato in tempi rapidi, le schede sostituite, e il seggio ha ripreso a funzionare regolarmente. Non per tutti, però, è andata senza conseguenze: 29 elettori avevano già votato con la scheda errata. Dovranno tornare alle urne e ripetere il voto con quella corretta, quella della prima circoscrizione.

Qualcosa di simile è successo anche all’istituto Pascoli, dove uno scambio di faldoni ha fatto sì che il materiale destinato a una circoscrizione finisse nel plesso sbagliato — e viceversa. Individuati i contenitori, il personale ha provveduto a rimettere tutto al suo posto. Nel resto della città nessuna segnalazione di rilievo: si vota con regolarità.

I candidati sindaco: tutti alle urne

Ad aprire la giornata è stato Saverio Pazzano, il più mattiniero tra i quattro. Il candidato civico sostenuto dalla lista La Strada si è presentato alle 10.30 nella sezione 3 del liceo Tommaso Gulli di corso Vittorio Emanuele insieme alla moglie.

Poco dopo, alle 10.45, è arrivato Francesco Cannizzaro. Il candidato del centrodestra ha votato nella sezione 123 del plesso scolastico Vittorino da Feltre accompagnato dal nipote Emilio.

Eduardo Lamberti Castronuovo ha votato nella sezione 120 dell’istituto Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro, il suo seggio di residenza, visibilmente emozionato.



Ha chiuso il giro il sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia, candidato del centrosinistra, che ha espresso la sua preferenza nella sezione 17 della scuola Pascoli, in via Reggio Campi. L’uomo che da mesi guida la città in attesa del verdetto dei cittadini si è fermato davanti all’urna come tutti gli altri: con una scheda in mano e il risultato ancora tutto da scrivere. (redazione@corrierecal.it)

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