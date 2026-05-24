Scontri dopo Crotone-Salernitana del 15 marzo: scattano quattro Daspo

i provvedimenti

CROTONE La Polizia di Stato ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di tre cittadini crotonesi e di un tifoso campano, in relazione ai disordini verificatisi al termine dell’incontro di calcio F.C. Crotone – U.S. Salernitana, valido per il campionato di Lega Pro Girone C e disputato il 15 marzo 2026 presso lo stadio “Ezio Scida” di Crotone.

Al termine della gara, il personale della Polizia di Stato, impegnato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, stava effettuando il servizio di scorta ai circa 500 tifosi ospiti diretti verso la Campania. Giunto nei pressi di Piazzale della Pace a Crotone, il convoglio ha subito un rallentamento e, in quel frangente, tre soggetti, affacciati dai balconi di uno stabile, hanno lanciato alcuni oggetti all’indirizzo dei sostenitori salernitani.

L’episodio ha generato una situazione di concreto pericolo per l’incolumità sia degli operatori di polizia, impegnati nel servizio di scorta, sia dei tifosi ospiti. A seguito del gesto e delle reciproche offese verbali, numerosi tifosi salernitani sono scesi dai mezzi, mentre alcuni residenti crotonesi hanno raggiunto la strada, dagli edifici circostanti.

Gli operatori della locale Digos, coadiuvati da personale della Questura di Crotone, sono intervenuti immediatamente frapponendosi tra le opposte tifoserie, riuscendo a evitare il degenerare della situazione. Durante le concitate fasi dei disordini, un tifoso salernitano ha lanciato una bottiglia di vetro che ha colpito alla gamba un operatore della Digos, il quale non riportava conseguenze.

Il tempestivo intervento degli agenti di Polizia ha consentito di ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza e ha permesso al convoglio dei tifosi ospiti di riprendere il viaggio senza ulteriori criticità. Le successive attività investigative hanno consentito di identificare i quattro soggetti ritenuti responsabili del lancio di oggetti dai balconi e della bottiglia contro il poliziotto.

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Crotone ha curato l’istruttoria finalizzata all’emissione dei provvedimenti di Daspo, adottati per la durata di un anno. La misura prevede il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale in occasione di incontri di calcio.





Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato