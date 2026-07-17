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Cosenza, ufficiale l’arrivo di Enrico Giannini: contratto biennale per l’esterno sinistro

Svincolato dall’AlbinoLeffe, il 21enne in passato ha vestito anche la maglia dell’Italia Under 19

Pubblicato il: 17/07/2026 – 14:15
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Cosenza, ufficiale l’arrivo di Enrico Giannini: contratto biennale per l’esterno sinistro
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COSENZA Il Cosenza Calcio di Eugenio Guarascio ha annunciato di aver sottoscritto un contratto biennale con opzione, fino al 30 giugno 2028, con Enrico Giannini. «Svincolato dall’Albinoleffe dopo i playoff – riporta una nota del club – il centrocampista 21enne è nato a Napoli ed è alto 1 metro e 80 centimetri. Esterno sinistro dinamico, in grado di agire anche da terzino, ha indossato per 2 volte la maglia dell’Italia Under 19 e vanta 6 presenze nella Uefa Youth League. Giannini è cresciuto tra le fila del settore giovanile partenopeo tra Napoli Giovani, Napoli U17 e Napoli U19. Nella stagione 2023/2024 ha giocato in serie D nella prima squadra del Casarano con 39 presenze. Lo scorso anno ha invece esordito in serie C con 38 gare nell’Albinoleffe. La società accoglie con entusiasmo il nuovo rinforzo e augura un’annata rossoblù ricca di soddisfazioni. Forza lupi».

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