Cosenza, ufficiale l’arrivo di Enrico Giannini: contratto biennale per l’esterno sinistro

l’annuncio

COSENZA Il Cosenza Calcio di Eugenio Guarascio ha annunciato di aver sottoscritto un contratto biennale con opzione, fino al 30 giugno 2028, con Enrico Giannini. «Svincolato dall’Albinoleffe dopo i playoff – riporta una nota del club – il centrocampista 21enne è nato a Napoli ed è alto 1 metro e 80 centimetri. Esterno sinistro dinamico, in grado di agire anche da terzino, ha indossato per 2 volte la maglia dell’Italia Under 19 e vanta 6 presenze nella Uefa Youth League. Giannini è cresciuto tra le fila del settore giovanile partenopeo tra Napoli Giovani, Napoli U17 e Napoli U19. Nella stagione 2023/2024 ha giocato in serie D nella prima squadra del Casarano con 39 presenze. Lo scorso anno ha invece esordito in serie C con 38 gare nell’Albinoleffe. La società accoglie con entusiasmo il nuovo rinforzo e augura un’annata rossoblù ricca di soddisfazioni. Forza lupi».

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