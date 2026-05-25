Manifestazione a difesa dell’ospedale di Cosenza, Orrico (M5s): «Ci saremo per rivendicare i nostri diritti»

la mobilitazione

COSENZA “Domani sarò in piazza, insieme al Gruppo territoriale del Movimento 5 stelle di Cosenza, in occasione della manifestazione pubblica organizzata dai comitati civici cittadini per salvaguardare il futuro dell’Annunziata di Cosenza e chiedere lumi sulla nascita del nuovo ospedale”. Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

“Quando i cittadini – dice Orrico – rivendicano i propri diritti esercitano una sacrosanta facoltà ed è dovere delle istituzioni prestare loro ascolto. Venendo al tema dell’iniziativa, le dispute di campanile non mi hanno mai appassionata ma sono fortemente convinta che la Calabria, ed il sud in generale, necessitino, soprattutto riguardo la sanità, di logiche aggiuntive e non sottrattive: la fragilità dei nostri territori merita un altro approccio politico per non lasciare un deserto imminente. Ecco perché, come ho già sostenuto in tempi non sospetti, ben venga il Policlinico universitario all’Unical e la sinergia con la facoltà di Medicina ma questo non può in alcun modo sottrarre risorse umane ed economiche, il ruolo dell’Annunziata che deve rimanere un hub ospedaliero così come in ogni altro capoluogo di provincia del Paese. Eppure – prosegue l’esponente pentastellata – quando si parla di strutture ospedaliere pubbliche, spesso si tralasciano fattori essenziali della problematica sanità che invece dobbiamo tenere ben presenti: da una parte l’esigenza di avere personale medico e sanitario adeguato nel numero e nelle competenze e dall’altra la ricostruzione di una rete sanitaria territoriale capace di arrivare ad ogni calabrese”.

“Lo sviluppo della nostra terra – conclude Anna Laura Orrico – richiede dunque una visione strategica complessiva che tenga a bada gli interessi di parte, di alcuni settori, di pochi favoriti per far sì che ne possano beneficiare invece tutti i cittadini”.