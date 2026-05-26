Cosenza, di nuovo un allarme bomba vicino a piazza Bilotti. Intervengono gli artificieri – FOTO

paura in centro

COSENZA Allarme bomba a Cosenza. E di nuovo nei pressi di piazza Bilotti, ma stavolta all’angolo con via Caloprese una delle strade più trafficate del centro: se il 4 maggio l’allarme era scattato per via di una valigia abbandonata vicino a una panchina posta a pochi metri dal luogo in cui oggi è tornata la paura, stavolta siamo nella zona adiacente l’ingresso di una nota catena di fast food statunitense, dove a destare preoccupazione è stata una borsa sospetta di colore grigio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri. Venti giorni fa l’allarme rivelatosi (fortunatamente) falso in via Rodotà aveva destato non poche preoccupazioni per la vicinanza di due istituti scolastici, elementari e medie: gli studenti di quest’ultima, in particolare, erano stati trasferiti per ragioni di sicurezza in palestra, lontano dal luogo in cui era stato lasciato il trolley sospetto. (redazione@corrierecal.it)

Foto Francesco Greco