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Cosenza, di nuovo un allarme bomba vicino a piazza Bilotti. Intervengono gli artificieri – FOTO

Venti giorni fa nella vicina via Rodotà era stato un trolley abbandonato a destare preoccupazione

Pubblicato il: 26/05/2026 – 12:00
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Cosenza, di nuovo un allarme bomba vicino a piazza Bilotti. Intervengono gli artificieri – FOTO
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COSENZA Allarme bomba a Cosenza. E di nuovo nei pressi di piazza Bilotti, ma stavolta all’angolo con via Caloprese una delle strade più trafficate del centro: se il 4 maggio l’allarme era scattato per via di una valigia abbandonata vicino a una panchina posta a pochi metri dal luogo in cui oggi è tornata la paura, stavolta siamo nella zona adiacente l’ingresso di una nota catena di fast food statunitense, dove a destare preoccupazione è stata una borsa sospetta di colore grigio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri. Venti giorni fa l’allarme rivelatosi (fortunatamente) falso in via Rodotà aveva destato non poche preoccupazioni per la vicinanza di due istituti scolastici, elementari e medie: gli studenti di quest’ultima, in particolare, erano stati trasferiti per ragioni di sicurezza in palestra, lontano dal luogo in cui era stato lasciato il trolley sospetto. (redazione@corrierecal.it)

allarme bomba cosenza

Foto Francesco Greco

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