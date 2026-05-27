Accerchiato e accoltellato, morto un 22enne a Milano

Il fatto

MILANO È morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli il 22enne italiano di origine ecuadoriana accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa, nella periferia nord della città. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito al culmine di una rissa scoppiata lungo la banchina del binario 6. La vittima si trovava insieme al fratello quando sarebbe stata accerchiata da un gruppo composto da una decina di persone, anche loro presumibilmente di origine sudamericana. Durante l’aggressione, il 22enne è stato colpito da diversi fendenti agli arti, riportando ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che lo hanno rianimato prima di trasportarlo in ambulanza, in codice rosso, al Fatebenefratelli. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e il giovane è morto poche ore dopo il ricovero. Il fratello ha riportato solo alcune abrasioni. Gli aggressori sono fuggiti subito dopo la rissa. Sul caso indagano gli agenti della Polfer.

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