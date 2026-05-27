Tommaso D’Orazio saluta il Cosenza con amarezza: «Non meritavo un finale così»

l’addio del capitano

COSENZA Si chiude nel modo più amaro il lungo percorso di Tommaso D’Orazio con il Cosenza. Una delle ultime vere bandiere rossoblù lascia la città e il club dopo una stagione complicata, soprattutto nella sua seconda parte, vissuta quasi da separato in casa.

A sancire definitivamente l’addio è stato un messaggio pubblicato su Instagram dal capitano rossoblù, che ha affidato ai social tutta la sua delusione per un finale che, evidentemente, non si aspettava.

Nel lungo sfogo, D’Orazio non cita direttamente Antonio Buscè, ma il riferimento alle scelte tecniche è chiaro. Parole dure, cariche di amarezza, ma anche di forte legame verso quei colori che ha difeso per quasi otto anni.

«Mercoledì 6 maggio è stata la mia ultima partita al Marulla, purtroppo da spettatore. Mi sarebbe piaciuto dare un ultimo saluto a tutti i tifosi del Cosenza in modo diverso ma non ho avuto possibilità e un epilogo così amaro, a prescindere dal risultato maturato sul campo, non me l’aspettavo e soprattutto non lo meritavo affatto. Ancora oggi a distanza di giorni faccio fatica ad accettare, la delusione è totale. Mi dispiace dirlo ma certi risultati non sono frutto del caso. Una scelta tecnica che ho accettato in silenzio con professionalità fino alla fine per rispetto alla mia fede rossoblù, un sentimento che, in quasi 8 anni vissuti qui, mi sono conquistato con tanto sudore, sacrifici e risultati sportivi. Ringrazio i miei compagni di squadra per il sostegno e il pres Guarascio che nonostante tutto ha mostrato sensibilità restando al mio fianco».

Parole che raccontano tutta l’amarezza di un calciatore che avrebbe voluto un finale diverso, magari in campo e accanto alla sua gente, dopo anni vissuti da protagonista con la maglia rossoblù. (redazione@corrierecal.it)

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