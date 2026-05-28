Al via il piano Arsai: 45 milioni per le aree industriali calabresi

il progetto

CATANZARO Arsai Calabria entra nel vivo. Lo fa partendo dal cuore pulsante del territorio con un vero e proprio tour dell’ascolto con gli imprenditori locali, per mettere a punto la tabella di marcia del rilancio produttivo, reso possibile grazie al finanziamento stanziato dalla Regione Calabria di 45 milioni di euro.

L’assessore allo Sviluppo economico, Giovanni Calabrese, e il presidente di Arsai, Sergio Abramo, hanno dato il via da Gioia Tauro e Campo Calabro a una serie di incontri nelle zone industriali della Calabria che servirà a disegnare il futuro industriale della regione.

«Inizia oggi un importantissimo lavoro di confronto – ha dichiarato Calabrese -. La Regione Calabria crede fermamente che il rilancio economico passi dalla riqualificazione e dal potenziamento delle aree industriali. Queste risorse danno lo strumento ad Arsai per iniziare a colmare i gap infrastrutturali e logistici del passato. Ascoltare direttamente la voce degli imprenditori è la chiave per spendere i fondi in modo mirato, efficiente e concreto».

«Con la designazione di Sergio Abramo quale presidente dell’Arsai – ha aggiunto Calabrese – abbiamo una marcia in più perché venendo lui dal mondo dell’imprenditoria e parlando la stessa lingua di chi lavora ogni giorno in questo settore, sarà un perfetto trait d’union tra il mondo imprenditoriale e la Regione perché se la parte infrastrutturale è importante, lo è altrettanto ascoltare le esigenze degli imprenditori».

Abramo ha sottolineato la natura operativa di questa nuova fase. «Arsai – ha affermato – nasce con una missione chiara: essere un braccio operativo snello e vicino alle imprese. Il nostro volere non è assolutamente quello di calare piani dall’alto, ma scrivere la mappa degli interventi prioritari insieme a chi le aree le vive ogni giorno. Ringrazio il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, per la sensibilità che ha avuto nel destinare immediatamente questa cospicua somma che ci consentirà di intervenire sui servizi, sulla sicurezza e sulle infrastrutture. Il nostro obiettivo è fare in modo che ogni singola area industriale della Calabria diventi un’opportunità per chi vuole fare impresa e creare occupazione, la lungimiranza e la competenza dell’assessore Calabrese saranno elementi fondamentali per proseguire con sintonia un viaggio che, sono certo, darà ampia soddisfazione alla nostra terra».

All’incontro erano presenti, oltre agli imprenditori locali che hanno espresso soddisfazione per l’avvio del confronto, anche il presidente di Confindustria Catanzaro e Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, il dirigente Arsai e Rup del progetto, Pasquale Filella. Gli incontro proseguiranno nei prossimi giorni nelle altre aree industriali.

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