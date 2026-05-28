Carolei, il sindaco Iannucci assolto dall’accusa di falso in atto pubblico

la sentenza

CAROLEI «Con sentenza del 27 maggio 2026 Francesco Iannucci, sindaco di Carolei è stato assolto dall’accusa di falso in atto pubblico». È quanto viene riportato in una nota del Comune di Carolei. «La procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza – prosegue la nota – contesta a Iannucci di aver dichiarato, in accettazione della candidatura alla carica di sindaco per la competizione elettorale del rinnovo del consiglio comunale del comune di Carolei del 2022, di non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità previste dalla Legge Severino (nello specifico art.10 del decreto lgs.235/2012). Circostanza non veritiera avendo lo stesso riportato una condanna a due anni per fatti estranei alla sua attività politica e relativi alla sua attività di commercialista. In quella tornata elettorale, a causa di tale spiacevole situazione, l’intera lista venne ricusata. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale la difesa (rappresentata dall’avvocato Francesco Calabrò) servendosi della preziosa consulenza dell’avvocato Giuseppe Leporace, noto amministrativista cosentino, è riuscita a dimostrare l’ambiguità della norma amministrativa violata da Iannucci nell’autocertificazione tanto che lo avrebbe indotto in errore. Il Tribunale di Cosenza (giudice Formoso) ha riconosciuto l’assenza di dolo e assolto Iannucci con la formula “perché il fatto non costituisce reato».

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