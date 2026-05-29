Carabiniere fuori servizio salva donna colpita da malore alla guida, il plauso dell’Usic Calabria

la nota

CATANZARO La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) Calabria esprime il più vivo compiacimento e il più sentito plauso nei confronti del Brigadiere calabrese Claudio Francesco che, nella giornata di ieri lungo la SS 280, pur essendo fuori servizio, non ha esitato un solo istante a intervenire per trarre in salvo una giovane conducente colpita da un improvviso e grave malore mentre si trovava alla guida della propria vettura.

«L’attenzione e la prontezza di riflessi del militare – si legge in una nota – hanno evitato che una situazione già di per sé critica si trasformasse in una tragedia stradale dalle ben più gravi conseguenze, sia per la ragazza che per gli altri utenti della strada in quel momento in transito su un’arteria viaria particolarmente trafficata.

Il nostro plauso si estende parimenti ai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro, tempestivamente giunti sul posto a supporto. Con grande professionalità e sinergia, i militari hanno messo in sicurezza l’area e collaborato attivamente con i sanitari del 118, garantendo il soccorso immediato alla giovane donna».

Il plauso dell’Usic Calabria

«Questo episodio — dichiara la Segreteria Regionale USIC Calabria — ribadisce con forza un dato incontrovertibile: il Carabiniere non smette mai di essere tale, nemmeno quando si sveste l’uniforme al termine del proprio turno di servizio. Lo spirito di osservazione, l’altruismo e il profondo senso di responsabilità verso il cittadino sono tratti distintivi che i nostri colleghi portano con sé nella vita di tutti i giorni». «L’USIC Calabria – continua la nota – si stringe attorno ai colleghi protagonisti di questo straordinario intervento, fiera di rappresentare donne e uomini che, con gesti di quotidiano eroismo e spiccata sensibilità umana, onorano la Benemerita e garantiscono la sicurezza e la salvaguardia della collettività sul territorio calabrese. Alla giovane automobilista vanno i nostri più affettuosi auguri di una pronta e completa guarigione».

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