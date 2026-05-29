Ancora non pubblicato il Dpcm sulla fine del commissariamento: scatta una nuova proroga per i bilanci

sanità e contabilità

CATANZARO Il Dipartimento Tutela della Salute della Regione ha disposto una nuova proroga per l’adozione dei bilanci 2025 di Asp e aziende ospedaliere calabresi a causa della perdurante mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dpcm sulla fine del commissariamento della sanità calabrese decisa dal governo ad aprile. Per la pubblicazione del decreto in Gu infatti ancora mancano i “pareri degli organi di controllo” – della Corte dei Conti, per la precisione – e questo impedisce alla Giunta regionale di deliberare il riparto del fondo sanitario, passaggio decisivo per chiudere i bilanci 2025. E così una nota firmata dal dg del dipartimento Ernesto Esposito conferma che ancora non è arrivato il via lbera della Corte dei Conti e per questo procede a una nuova proroga: “Entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data della presente comunicazione e, comunque, non oltre 5 (cinque) giorni successivi dall’avvenuta acquisizione del parere degli Organi di controllo sulla richiamata delibera di cessazione del mandato commissariale”, si legge nella nota. L’atto, secondo alcuni addetti ai lavori, sottintenderebbe che la pubblicazione del Dpcm sulla fine del commissariamento potrebbe avvenire comunque a breve (anche la prossima settimana). In ogni caso la nota del dg Esposito precisa che lo sforamento dei tempi non costituirà inadempimento per i direttori generali o commissari di Asp o aziende ospedaliere. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato