Ebola, in Italia nessun caso. In arrivo l’ordinanza del Ministero della Salute

l’aggiornamento

«La prima cosa che dobbiamo dire è che non abbiamo nessun caso di Ebola. Nessun contagiato in Italia. Questo va detto perché non abbiamo una pandemia». Lo ha detto Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, intervenendo a Unomattina su Rai 1. «Chiaramente c’è il riflesso inconscio del ricordo della pandemia del Covid – ha osservato – ma non siamo in quella situazione. Il ministero della Salute ha attivato un sistema di sorveglianza e prevenzione pronto, rigoroso, scientifico, e non facciamo nessuno sconto per quanto riguarda la protezione e la sicurezza sanitaria dei cittadini italiani». Inoltre, ha annunciato: «Il ministero della Salute sta lavorando a dei documenti, documenti che non devono innalzare il livello di paura o di allarme. Sono documenti che tutelano i cittadini italiani. Ci sarà probabilmente, come già è stato anticipato dalla stampa – ha ricordato – un’ordinanza e una circolare che mette in chiaro la valutazione del rischio e che consente a ogni operatore sanitario, a ogni regione, di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso che può essere probabile, che può essere possibile, o un caso sospetto» ha concluso.

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