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l’incidente

Scontro tra scuolabus e auto in Sicilia, almeno 8 bambini feriti

Due sarebbero in condizioni più gravi

Pubblicato il: 29/05/2026 – 16:51
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Scontro tra scuolabus e auto in Sicilia, almeno 8 bambini feriti
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Sarebbe di tredici feriti, tra cui otto bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell’autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi.  Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del  distaccamento di Mazara del Vallo, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Sono in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. 

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