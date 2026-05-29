Aeroporto di Lamezia Terme, Occhiuto: «Da ottobre due nuovi voli al giorno per Roma» – VIDEO

l’annuncio

LAMEZIA TERME «Ho appena finito di parlare con l’amministratore delegato di Wizz Air. Ci saranno altri due voli da ottobre, ogni giorno, da Roma e Lamezia Terme andata e ritorno per collegare sempre di più la Calabria al resto d’Italia e all’Europa». Così Roberto Occhiuto in un video postato sui social annuncia due nuove voli per l’aeroporto di Lamezia Terme che saranno disponibili subito dopo la fine dell’estate. L’annuncio arriva dopo un incontro tra il governatore della Calabria e l’amministratore delegato della compagnia József Váradi. Nelle scorse settimane, altri annunci hanno interessato gli scali di Crotone, Lamezia e Reggio Calabria.

L’incontro tra Occhiuto e Váradi

Wizz Air, la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato e la scelta preferita da 21 milioni di italiani lo scorso anno, annuncia oggi il lancio di una nuova rotta domestica che collegherà Lamezia Terme e Roma Fiumicino, rafforzando ulteriormente l’impegno di lungo periodo della compagnia nei confronti della Calabria e del Sud Italia. L’annuncio arriva in occasione dell’incontro tra il CEO di Wizz Air, József Váradi, e Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, accolto presso la sede della compagnia aerea a Budapest per esplorare nuove modalità di rafforzamento della connettività, dello sviluppo turistico e delle future opportunità di crescita per la regione e per la compagnia. La nuova rotta tra Lamezia Terme e la capitale italiana sarà operativa dal 25 ottobre 2026 ed è già disponibile per la prenotazione, con tariffe a partire da 19,99€ su www.wizzair.com e sull’app mobile WIZZ.

La presenza di Wizz Air a Lamezia Terme

Wizz Air mantiene una presenza solida a Lamezia Terme sin dall’avvio delle proprie operazioni presso l’aeroporto, il 2 marzo 2005, con il primo collegamento verso Budapest. Nel corso degli anni, la compagnia ha continuato a investire in Calabria, sostenuta dalla forte e strategica partnership con la Regione Calabria e con l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Il lancio della nuova rotta Lamezia Terme – Roma Fiumicino rappresenta una tappa importante per le operazioni di Wizz Air in Calabria, trattandosi della prima rotta domestica della compagnia da Lamezia Terme. Operato due volte al giorno, sette giorni su sette, il nuovo collegamento svolgerà un ruolo chiave nel garantire una mobilità nazionale affidabile e accessibile per la città, il territorio circostante e l’intera regione Calabria, collegando Lamezia Terme con la capitale italiana, con la più grande base di Wizz Air nel Paese e con il più ampio network italiano della compagnia.

Váradi: «La Calabria importante per il futuro di Wizz Air»

Commentando l’annuncio, József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air, ha dichiarato: «La Calabria sta diventando una parte sempre più importante del futuro di Wizz Air, e oggi l’Italia è molto più di un mercato strategico per la nostra compagnia: è il più grande mercato del nostro network e sta diventando sempre più la nostra seconda casa. Il lancio della nuova rotta Lamezia Terme – Roma Fiumicino rappresenta un passo successivo naturale e strategico nello sviluppo delle nostre operazioni in Calabria. In qualità di prima rotta domestica da Lamezia Terme, questo nuovo collegamento rafforzerà la mobilità nazionale per la città e il territorio circostante, offrendo al contempo ai passeggeri un collegamento affidabile e conveniente con la capitale, con la nostra più grande base in Italia e con il più ampio network nazionale».

«Questo è solo l’inizio»

«Da Lamezia Terme, Wizz Air collega già la Calabria con Bulgaria, Ungheria, Polonia e Slovacchia e, con l’aggiunta di Roma Fiumicino, ampliamo ulteriormente la nostra offerta. Insieme ai nostri partner, rappresentati dalla Regione e dall’aeroporto, stiamo costruendo una piattaforma solida per una crescita sostenibile, viaggi accessibili e opportunità future. Questo è solo l’inizio del nostro continuo impegno in Calabria, con ulteriori novità in arrivo. Vogliamo inoltre che i passeggeri si sentano sicuri nel prenotare i propri viaggi. Grazie alla nostra strategia operativa disciplinata, che include una solida politica di copertura sul carburante, Wizz Air è ben posizionata per continuare a offrire tariffe convenienti insieme a una maggiore affidabilità operativa e a una migliore esperienza del cliente in tutto il network. Restiamo pienamente impegnati a offrire opzioni di viaggio affidabili, puntuali e accessibili ai passeggeri che scelgono la Calabria e non solo durante l’estate, così come abbiamo fatto nei primi quattro mesi dell’anno. Let’s WIZZ, Lamezia Terme! Jamunindi, Calabria!».

Occhiuto: «Una grande opportunità»

Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, ha aggiunto: «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Ceo di Wizz Air, József Váradi, e a tutto il management della compagnia, che oggi ho incontrato a Budapest, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti della Calabria. La nostra Regione è felice di rafforzare il rapporto di collaborazione con Wizz Air e di poter annunciare oggi un nuovo e strategico collegamento tra l’aeroporto di Lamezia Terme, il principale scalo calabrese, e Roma, la capitale d’Italia. Due nuovi voli quotidiani, attivi sette giorni su sette, rappresentano una grande opportunità per cittadini, lavoratori, studenti e turisti. Si tratta di collegamenti che, grazie a tariffe competitive, contribuiranno a rendere più accessibile il trasporto aereo da e per la Calabria, e magari anche a calmierare i prezzi di altre compagnie. Questa nuova rotta conferma la crescente attrattività della Calabria e il valore del lavoro che stiamo portando avanti per il settore turistico e per migliorare i collegamenti della nostra Regione con il resto d’Italia e d’Europa».

Lamezia come porta d’accesso strategica per la Calabria

Il nuovo collegamento con Roma Fiumicino aggiunge una forte dimensione domestica al network di Wizz Air da Lamezia Terme, integrando l’attuale offerta internazionale della compagnia e rafforzando il ruolo dell’aeroporto come porta d’accesso strategica per la Calabria. Attraverso continui investimenti nella regione, Wizz Air conferma la propria ambizione di sostenere lo sviluppo regionale, il turismo incoming, la connettività nazionale e internazionale e opportunità di viaggio accessibili sia per i passeggeri italiani sia per quelli internazionali. Più nel dettaglio, l’attuale network da Lamezia Terme include Sofia in Bulgaria e Bratislava in Slovacchia con 2 frequenze settimanali, Budapest in Ungheria, Katowice e Varsavia in Polonia, ciascuna con 3 frequenze settimanali. La compagnia ha inoltre continuato a rafforzare la preparazione operativa in vista del picco estivo attraverso una pianificazione potenziata, processi migliorati di allocazione di equipaggi e aeromobili, un più stretto coordinamento tra i team operativi e investimenti continui in tecnologia e assistenza clienti.

La crescita della compagnia in Calabria e in Italia

L’investimento di Wizz Air in Calabria si inserisce in un più ampio percorso di crescita costante e significativa in Italia. Nel 2025, la compagnia ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri nel Paese, registrando un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente e mantenendo un eccellente tasso di affidabilità operativa pari al 99,6%. Oggi, con una quota di mercato del 12%, 44 aeromobili basati in Italia, 310 rotte verso 33 Paesi, 26 aeroporti serviti e 7 basi operative – Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia – Wizz Air è la seconda compagnia aerea del Paese e punta a offrire oltre 32 milioni di posti nel 2026. Questa crescita riflette anche il crescente impegno di Wizz Air nel Sud Italia e in regioni come la Calabria, dove la compagnia continua a investire in nuove opportunità di viaggio, maggiore connettività e tariffe più accessibili per comunità locali, turisti e imprese. La compagnia conta inoltre oltre 1.360 colleghi in Italia e continua a investire localmente attraverso il Rome Training Centre, il secondo centro di addestramento del Gruppo, sviluppato con un investimento di 40 milioni di euro e dotato di 3 simulatori di volo disponibili 24/7.

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