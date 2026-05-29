Calabria promossa sulle liste d’attesa, Miserendino: «Risultati sopra la media nazionale»

i dati

«La recente pubblicazione dei dati della Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa conferma il percorso di progressivo miglioramento intrapreso dalla Regione Calabria sul versante dell’accesso alle prestazioni sanitarie». Lo afferma Gandolfo Miserendino, direttore generale di Azienda Zero. «Le evidenze disponibili attestano risultati particolarmente significativi nel rispetto dei tempi di erogazione: per le prestazioni di prima visita e per le prestazioni diagnostiche la Calabria si colloca nella parte alta della classifica.

Il quadro complessivo evidenzia un andamento positivo e coerente con il trend nazionale, pur in presenza di fisiologiche aree di attenzione che continuano a essere oggetto di specifiche azioni di miglioramento».

L’obiettivo è ridurre ulteriormente i tempi d’attesa

«La Regione – si legge – si trova oggi in una fase di consolidamento strutturale dei risultati conseguiti, sostenuta dal rafforzamento dei modelli organizzativi e dall’evoluzione dei sistemi informativi, elementi fondamentali per garantire trasparenza, monitoraggio continuo e appropriatezza nell’accesso alle cure.

Resta prioritario l’obiettivo di ridurre ulteriormente i tempi di attesa e di assicurare livelli sempre più elevati di equità e uniformità nell’erogazione dei servizi su tutto il territorio regionale.

Un sentito ringraziamento va ai professionisti del Servizio sanitario regionale, alle Direzioni generali delle Aziende sanitarie e al Dipartimento Salute e Servizi Sanitari per il contributo determinante assicurato nel raggiungimento dei risultati conseguiti».

L’intervento di Esposito

«Le liste d’attesa sono un problema in tutta Italia, ma se si confrontano le performance della Calabria con quelle delle altre Regioni ci si rende conto che la Calabria non è tra le ultime, ma è anzi tra le prime Regioni d’Italia. La Calabria è sesta per quanto riguarda le prime visite e ottava per gli esami diagnostici, facendo – in queste classifiche – meglio di Regioni d’eccellenza come la Lombardia, l’Emilia Romagna, o il Piemonte. Questo non significa che non ci sia ancora tanto da fare – tutti noi sappiamo che il percorso è ancora lungo -, ma i dati odierni diffusi da Agenas sono la dimostrazione che il lavoro fatto in questi anni in Calabria – in particolare sull’appropriatezza e l’organizzazione delle agende – sta cominciando a dare i propri frutti, migliorando i servizi sanitari calabresi e anche la loro reputazione a livello nazionale». Così Ernesto Esposito, direttore generale del Dipartimento Salute e servizi sanitari della Regione Calabria.

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