Artigiano in Fiera, Gallo: «Una Calabria consapevole con l’ambizione della qualità»

Da milano

MILANO «Voglio fare i complimenti all’assessore Calabrese che ha organizzato benissimo ancora una volta con il suo dipartimento questa manifestazione che negli anni ha visto la crescita della Calabria, non solo in termini di numero di aziende presenti ma anche in termini di considerazione». L’assessore regionale Gianluca Gallo, è presente allo stand Calabria Straordinaria ad Artigiano in Fiera. «Tutto questo fa parte di un percorso che in questi anni abbiamo compiuto e che ha visto un’azione di promozione guidata dal brand Calabria Straordinaria, con una capacità di racconto della regione diversa rispetto al passato. Una Calabria che finalmente è più orgogliosa, più consapevole, con l’ambizione della qualità». Gallo ricorda quando qualche anno fa, ad Artigiano in Fiera arrivavano allo stand regionale «soltanto calabresi fuori dai confini regionali, mentre in questi anni la considerazione è aumentata per cui sono tanti anche i non calabresi che vengono nel nostro stand». Cresce il numero di visitatori, ma crescono soprattutto le imprese calabresi partecipanti. «La volontà da parte delle aziende di partecipare è dettata dai risultati cospicui, tutto questo lavoro si traduce in un aumento dell’export, in un aumento del prodotto interno lordo, si traduce ad esempio nella considerazione positiva che ha avuto la Calabria nel report sul turismo enogastronomico 2025». A Rho, infatti, «non vendiamo solo i prodotti che producono le nostre aziende, vendiamo anche il territorio, la storia, la tradizione e soprattutto una nuova reputazione di una Calabria che credo non sia seconda a nessuno ma che negli anni ha avuto forse un atteggiamento un po’ rinunciatario».

Il sostegno alle imprese

L’assessore Gallo parla di un’azione a 360 gradi. «Abbiamo sostenuto le imprese quando erano in difficoltà per le tante problematiche avute in questi anni: il Covid, i conflitti internazionali, la siccità e l’improvvisa abbondanza di piogge. Abbiamo migliorato gli investimenti, sburocratizzato, snellito, velocizzato la risposta del dipartimento e abbiamo aumentato l’intensità di aiuto perché ormai nei bandi di questa programmazione CSR 2023-2027, il 75% dell’investimento è a carico della regione, della comunità europea». Una scelta che si traduce nel sostegno al sistema di imprese che «abbiamo visto fortemente in crescita e desideroso di avere questa attenzione, poi abbiamo condotto un’azione di promozione al di fuori dei confini regionali con tante manifestazioni che hanno raccontato la Calabria migliore, ed abbiamo anche avuto l’ambizione di organizzare all’interno della nostra regione delle manifestazioni di riferimento del settore agroalimentare» Artigiano in Fiera è l’ultima delle manifestazioni nazionali che precedono l’estate, e ora l’attenzione è rivolta all’estate. «Saremo a Cirò dal 5 all’8 giugno al Merano Wine Festival seconda edizione, poi proseguiremo a Tropea, con Terra Madre una manifestazione alla quale teniamo moltissimo, dal 19 al 21. E’ la manifestazione di riferimento di slow food per raccontare il primato sulla biodiversità della nostra Calabria e infine ci saranno due edizioni di Vinitaly, la terza edizione di Vinitaly Sibari presso il parco archeologico di Sibari dal 17 al 19 luglio e poi ancora l’1 e 2 agosto l’esperimento a Reggio Calabria sul chilometro più bello d’Italia». (f.b.)

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