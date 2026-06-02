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Terremoto in Calabria, Occhiuto: «Nessun danno ma tanta paura. Grazie alla Protezione Civile»

Il presidente della Regione elogia operatori, forze dell’ordine e sindaci dopo la scossa di magnitudo 6.2

Pubblicato il: 02/06/2026 – 9:09
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Terremoto in Calabria, Occhiuto: «Nessun danno ma tanta paura. Grazie alla Protezione Civile»
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CATANZARO «La scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata nella notte, con epicentro al largo della costa tirrenica cosentina e a circa 250 chilometri di profondità, è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.
«Fin dai primi minuti successivi all’evento sismico – ha aggiunto – la macchina della Protezione Civile regionale, guidata dal direttore Domenico Costarella, si è immediatamente attivata per monitorare la situazione e coordinare tutte le verifiche necessarie sul territorio.Le nostre sale operative hanno ricevuto numerosissime chiamate da parte dei cittadini che chiedevano informazioni e assistenza. Fortunatamente, allo stato attuale, non si registrano danni a persone né a cose. Nel corso della notte si è inoltre riunita l’Unità di crisi con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, che ringrazio per la consueta tempestività».
«Un ringraziamento particolare – ha detto ancora Occhiuto – va al capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano, per l’immediato interessamento e il costante supporto garantito alla nostra Regione.
Alla riunione hanno partecipato anche le Regioni Puglia e Sicilia, nelle quali il sisma è stato chiaramente avvertito. Nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti e le attività di monitoraggio, ma sulla base delle informazioni attualmente disponibili non vi è alcun motivo di particolare preoccupazione.
Desidero infine ringraziare tutti gli operatori della Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, i sindaci e quanti hanno lavorato senza sosta durante la notte e continueranno a farlo nelle prossime ore per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena operatività del sistema di emergenza».


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