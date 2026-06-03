Cosenza, controlli rafforzati nell’area delle autolinee dopo le richieste dei residenti

l’allarme e l’intervento

COSENZA Da alcuni giorni la Polizia Municipale sta effettuando controlli più intensi e capillari nell’intera area delle autolinee cittadine. L’attività è stata disposta dal Comando della Polizia Municipale, diretto dal Comandante Gianpiero Scaramuzzo, concordemente al Sindaco Franz Caruso, a seguito delle segnalazioni formulate da cittadini e residenti.

Le problematiche presenti nell’area erano state infatti rappresentate direttamente al Sindaco nel corso di un recente incontro con i residenti, durante il quale erano state evidenziate alcune situazioni di disagio e criticità che richiedevano un immediato approfondimento e un’adeguata azione di controllo.

L’intensificazione dei servizi della Polizia Municipale rientra nell’ambito delle attività finalizzate a garantire maggiore sicurezza, legalità e vivibilità in una zona particolarmente frequentata della città, assicurando una presenza costante degli agenti e un monitoraggio attento delle situazioni segnalate. Si tratta di un’azione che si affianca e supporta il prezioso lavoro quotidianamente svolto dalle Forze dell’Ordine nell’ambito delle rispettive competenze, in una logica di collaborazione istituzionale volta a rafforzare la presenza dello Stato sul territorio.

Particolare attenzione verso queste problematiche è stata sempre manifestata dal S.E. il Prefetto Rosa Maria Padovano, che segue con sensibilità e costanza le questioni legate alla sicurezza urbana e al presidio delle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado e disagio.

“L’impegno assunto con i cittadini non è rimasto una semplice dichiarazione d’intenti – ha affermato il Sindaco Franz Caruso –. Durante l’incontro con i residenti avevamo assicurato un intervento concreto per affrontare le criticità evidenziate e oggi stiamo dando seguito a quella promessa. I controlli disposti rappresentano anche una risposta alle richieste che ci sono pervenute e si inseriscono in un percorso di collaborazione istituzionale con tutte le Forze dell’Ordine e con la Prefettura. Continueremo a mantenere alta l’attenzione sull’area delle autolinee e su tutti i quartieri della città, perché ascoltare i cittadini significa soprattutto trasformare le loro richieste in azioni efficaci e risposte tangibili”.

“In questo contesto desidero, infine, – ha concluso Franz Caruso – rivolgere un sincero plauso al Comando della Polizia Municipale e a tutti gli agenti impegnati quotidianamente sul territorio per la professionalità, la disponibilità e il senso del dovere con cui svolgono il loro servizio. La loro presenza costante rappresenta un presidio fondamentale di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini”.