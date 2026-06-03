Era agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare, arrestato un 39enne nel Vibonese

i controlli

VIBO VALENTIA I Carabinieri della Compagnia di Tropea hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 39enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi dall’abitazione in una determinata fascia oraria, ritenuto responsabile, allo stato degli accertamenti, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l’uomo mentre cedeva una dose di marijuana del peso di circa 13 grammi ad un altro soggetto, successivamente segnalato alla Prefettura di Vibo Valentia quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Trovata droga in casa

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare: 54 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 38,8 grammi; 16 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 90 grammi;

˗ 7 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 24 grammi; 3 bilancini di precisione; 1.465 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, costantemente aggiornata sugli sviluppi dell’attività dai militari operanti, ha disposto inizialmente la sottoposizione dell’arrestato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato