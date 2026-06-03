Il Comitato 18 gennaio: «Chiarezza su presunti accessi privilegiati al reparto di Dialisi a San Giovanni in Fiore»

la richiesta del comitato

Il Comitato 18 Gennaio ha formalmente richiesto chiarimenti urgenti al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e al Direttore Generale dell’Asp di Cosenza, Vitaliano De Salazar, in merito – si legge in una nota – alle gravi notizie di stampa riguardanti presunte irregolarità nelle prestazioni sanitarie presso l’ospedale di San Giovanni in Fiore. «La denuncia solleva dubbi sull’esistenza di un “sistema privilegiato” che avrebbe permesso ad esponenti politici locali e figure vicine all’amministrazione comunale di bypassare le liste d’attesa e il pagamento dei ticket, accedendo gratuitamente ad analisi presso il reparto Dialisi. Il Comitato sollecitava verifiche immediate, a distanza di due settimane dal silenzio istituzionale, a tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini calabresi».