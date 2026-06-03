Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:15
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la richiesta del comitato

Il Comitato 18 gennaio: «Chiarezza su presunti accessi privilegiati al reparto di Dialisi a San Giovanni in Fiore»

Formalizzata una richiesta di chiarimenti urgenti al presidente Occhiuto e al dg dell’Asp De Salazar

Pubblicato il: 03/06/2026 – 12:41
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Comitato 18 gennaio: «Chiarezza su presunti accessi privilegiati al reparto di Dialisi a San Giovanni in Fiore»
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

Il Comitato 18 Gennaio ha formalmente richiesto chiarimenti urgenti al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e al Direttore Generale dell’Asp di Cosenza, Vitaliano De Salazar, in merito – si legge in una nota – alle gravi notizie di stampa riguardanti presunte irregolarità nelle prestazioni sanitarie presso l’ospedale di San Giovanni in Fiore. «La denuncia solleva dubbi sull’esistenza di un “sistema privilegiato” che avrebbe permesso ad esponenti politici locali e figure vicine all’amministrazione comunale di bypassare le liste d’attesa e il pagamento dei ticket, accedendo gratuitamente ad analisi presso il reparto Dialisi. Il Comitato sollecitava verifiche immediate, a distanza di due settimane dal silenzio istituzionale, a tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini calabresi».

Argomenti
Comitato 18 gennaio
Politica
reparto di Dialisi
SAN GIOVANNI IN FIORE
Categorie collegate
Cosenza e provincia
Politica
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x