Rizzetta accende l’entusiasmo: la Reggina vede più vicino il cambio di proprietà

la trattativa

REGGIO CALABRIA La trattativa per il futuro della Reggina continua a tenere con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Nelle ultime ore è stato Matt Rizzetta a riaccendere l’entusiasmo dell’ambiente amaranto con un messaggio pubblicato sui propri canali social che lascia spazio a interpretazioni e aspettative.

L’imprenditore italo-americano ha condiviso una foto del lungomare di Reggio Calabria accompagnata da parole che non sono passate inosservate: «Ci vediamo tra qualche settimana, o per vacanza o per portare avanti una responsabilità più importante e pesante. Bisogna metterci il cuore in ogni cosa che fai. Speriamo sia un viaggio lavorativo. P.S. Le vacanze non le faccio mai».

Un messaggio che è un chiaro riferimento alla trattativa in corso per l’acquisizione della società amaranto. Dopo aver manifestato pubblicamente nelle scorse settimane il proprio interesse per il club, Rizzetta continua infatti il dialogo con l’attuale proprietà guidata dal patron Nino Ballarino.Secondo le indiscrezioni che filtrano dagli ambienti vicini alla negoziazione, le parti avrebbero già raggiunto un’intesa di massima su diversi aspetti dell’operazione. Tuttavia, il passaggio decisivo resta ancora da compiere: quello delle firme, unico elemento capace di trasformare le intenzioni in un accordo ufficiale.I prossimi giorni si preannunciano dunque cruciali per comprendere se la trattativa potrà arrivare alla conclusione positiva auspicata dalla tifoseria. Nel frattempo, le parole di Rizzetta rappresentano un nuovo segnale di interesse e di coinvolgimento personale verso il progetto Reggina.

L’attesa continua, ma il clima attorno alla possibile cessione del club sembra accompagnato da un cauto ottimismo. (redazione@corrierecal.it)

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