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la tragedia

Scontro tra un’auto e una moto a Maida, muore un 19enne

L’incidente sulla Strada provinciale 162/2. Vani i tentativi dei sanitari del 118 per rianimare il giovane motociclista

Pubblicato il: 03/06/2026 – 9:44
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Scontro tra un’auto e una moto a Maida, muore un 19enne
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LAMEZIA TERME Incidente mortale a Maida nel Lametino. A perdere la vita un giovane di 19 anni, G. M., a bordo di una moto a causa di uno scontro con un’auto. L’impatto è avvenuto ieri sulla Strada provinciale 162/2, in prossimità dell’incrocio nelle vicinanze della strada di Guarna verso San Pietro a Maida. Sul posto le forze dell’ordine e il 118 per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nonostante i tentativi dei sanitari per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Un incidente che ha colpito le comunità di Maida, San Pietro a Maida e Jacurso dove il giovane era molto conosciuto. Vicinanza alla famiglia è stata espressa dalle amministrazioni comunali del territorio.

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