Regione Calabria, definita la composizione della Commissione Statistica – NOMI

le designazioni

CATANZARO Con un decreto del presidente della Regione Roberto Occhiuto è stata ufficialmente definita la composizione della Commissione Statistica regionale. La Commissione è prevista dalla legge regionale 15 marzo 2024, numero 11, recante “Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)” che disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale. A presiederla è il responsabile dell’Ufficio di statistica regionale pro tempore. La composizione dell Commissione era stata delibera dalla Giunta nelle scorse settimane. La Commissione Statistica dura in carica 5 anni: la partecipazione ai lavori della Commissione – specifica il decreto presidenziale – è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento comunque denominato, né rimborso spese di qualsiasi genere. (c. a.)

I nomi dei componenti della Commissione Statistica

Annamaria Ferrara , rappresentante designato dal Consiglio Regionale;

, rappresentante designato dal Consiglio Regionale; Antonio Orlando , rappresentante designato da UPI Calabria;

, rappresentante designato da UPI Calabria; Simona Scarcella , rappresentante designato da ANCI Calabria;

, rappresentante designato da ANCI Calabria; Antonio Panzarella , rappresentante designato dall’Unione delle Camere di Commercio della Calabria;

, rappresentante designato dall’Unione delle Camere di Commercio della Calabria; Domenico Campagna , rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Crotone;

, rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Crotone; Sergio Raimondo , rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Vibo Valentia;

, rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Vibo Valentia; Luigi Bigagnoli , rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Catanzaro;

, rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Catanzaro; Antonella Regio , rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Cosenza;

, rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Cosenza; Maurizio Catalano , rappresentante designato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;

, rappresentante designato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria; Alessandra Rodolfi , Referente dell’Ufficio Territoriale Area Sud, designata dall’Ufficio territoriale dell’ISTAT;

, Referente dell’Ufficio Territoriale Area Sud, designata dall’Ufficio territoriale dell’ISTAT; Domenico Tebala , Tecnologo e redattore territoriale del portale Sistan, designato dall’Ufficio territoriale dell’ISTAT;

, Tecnologo e redattore territoriale del portale Sistan, designato dall’Ufficio territoriale dell’ISTAT; Filippo Domma , docente esperto designato dal Rettore dell’Università della Calabria;

, docente esperto designato dal Rettore dell’Università della Calabria; Francesco Rania , docente esperto designato dal Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro;

, docente esperto designato dal Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Bruno Antonio Pansera, docente esperto designato dal Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria;

Docenti esperti, designati dagli Istituti AFAM operanti nel territorio regionale, di seguito indicati:

Romina Scozzafava , per l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro;

, per l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro; Letizia Garreffa , per l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;

, per l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria; Dina Tullio Donatone, per il Conservatorio di Musica di Reggio Calabria.

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