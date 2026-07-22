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Regione Calabria, definita la composizione della Commissione Statistica – NOMI

Decreto del presidente Occhiuto ufficializza i componenti dell’organismo

Pubblicato il: 22/07/2026 – 18:01
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Regione Calabria, definita la composizione della Commissione Statistica – NOMI
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CATANZARO Con un decreto del presidente della Regione Roberto Occhiuto è stata ufficialmente definita la composizione della Commissione Statistica regionale. La Commissione è prevista dalla legge regionale 15 marzo 2024, numero 11, recante “Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)” che disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale. A presiederla è il responsabile dell’Ufficio di statistica regionale pro tempore. La composizione dell Commissione era stata delibera dalla Giunta nelle scorse settimane.  La Commissione Statistica dura in carica 5 anni: la partecipazione ai lavori della Commissione – specifica il decreto presidenziale – è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento comunque denominato, né rimborso spese di qualsiasi genere. (c. a.)

I nomi dei componenti della Commissione Statistica

  • Annamaria Ferrara, rappresentante designato dal Consiglio Regionale;
  • Antonio Orlando, rappresentante designato da UPI Calabria;
  • Simona Scarcella, rappresentante designato da ANCI Calabria;
  • Antonio Panzarella, rappresentante designato dall’Unione delle Camere di Commercio della Calabria;
  • Domenico Campagna, rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Crotone;
  • Sergio Raimondo, rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Vibo Valentia;
  • Luigi Bigagnoli, rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Catanzaro;
  • Antonella Regio, rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Cosenza;
  • Maurizio Catalano, rappresentante designato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
  • Alessandra Rodolfi, Referente dell’Ufficio Territoriale Area Sud, designata dall’Ufficio territoriale dell’ISTAT;
  • Domenico Tebala, Tecnologo e redattore territoriale del portale Sistan, designato dall’Ufficio territoriale dell’ISTAT;
  • Filippo Domma, docente esperto designato dal Rettore dell’Università della Calabria;
  • Francesco Rania, docente esperto designato dal Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro;
  • Bruno Antonio Pansera, docente esperto designato dal Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria;

Docenti esperti, designati dagli Istituti AFAM operanti nel territorio regionale, di seguito indicati:

  • Romina Scozzafava, per l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro;
  • Letizia Garreffa, per l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;
  • Dina Tullio Donatone, per il Conservatorio di Musica di Reggio Calabria.

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