Regione Calabria, definita la composizione della Commissione Statistica – NOMI
Decreto del presidente Occhiuto ufficializza i componenti dell’organismo
CATANZARO Con un decreto del presidente della Regione Roberto Occhiuto è stata ufficialmente definita la composizione della Commissione Statistica regionale. La Commissione è prevista dalla legge regionale 15 marzo 2024, numero 11, recante “Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)” che disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale. A presiederla è il responsabile dell’Ufficio di statistica regionale pro tempore. La composizione dell Commissione era stata delibera dalla Giunta nelle scorse settimane. La Commissione Statistica dura in carica 5 anni: la partecipazione ai lavori della Commissione – specifica il decreto presidenziale – è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento comunque denominato, né rimborso spese di qualsiasi genere. (c. a.)
I nomi dei componenti della Commissione Statistica
- Annamaria Ferrara, rappresentante designato dal Consiglio Regionale;
- Antonio Orlando, rappresentante designato da UPI Calabria;
- Simona Scarcella, rappresentante designato da ANCI Calabria;
- Antonio Panzarella, rappresentante designato dall’Unione delle Camere di Commercio della Calabria;
- Domenico Campagna, rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Crotone;
- Sergio Raimondo, rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Vibo Valentia;
- Luigi Bigagnoli, rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Catanzaro;
- Antonella Regio, rappresentante designato dalle Prefetture – U.T.G. di Cosenza;
- Maurizio Catalano, rappresentante designato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- Alessandra Rodolfi, Referente dell’Ufficio Territoriale Area Sud, designata dall’Ufficio territoriale dell’ISTAT;
- Domenico Tebala, Tecnologo e redattore territoriale del portale Sistan, designato dall’Ufficio territoriale dell’ISTAT;
- Filippo Domma, docente esperto designato dal Rettore dell’Università della Calabria;
- Francesco Rania, docente esperto designato dal Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro;
- Bruno Antonio Pansera, docente esperto designato dal Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria;
Docenti esperti, designati dagli Istituti AFAM operanti nel territorio regionale, di seguito indicati:
- Romina Scozzafava, per l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro;
- Letizia Garreffa, per l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;
- Dina Tullio Donatone, per il Conservatorio di Musica di Reggio Calabria.
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