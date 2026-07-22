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Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa

«Non rinneghiamo le nostre origini»

Pubblicato il: 22/07/2026 – 17:48
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Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa
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Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti, ha dichiarato all’agenzia Ria Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. «Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa… Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici», ha affermato la cantante. «Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi… Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto», ha aggiunto Rivelli.

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