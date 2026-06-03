Taekwondo, a Roma il Grand Prix mondiale e i 60 anni della Fita: ci sarà anche la Calabria

l’evento

Il movimento del taekwondo calabrese si prepara a una delle settimane più importanti dell’anno. Dal 3 all’8 giugno prossimi, si svolgerà a Roma un programma ricchissimo di eventi che comprenderà il World Taekwondo Grand Prix, il Para Taekwondo, il Virtual Taekwondo, il torneo internazionale Kim e Liù, le celebrazioni per i 60 anni della Federazione italiana taekwondo e il Campionato italiano cinture nere senior. La Calabria sarà tra le regioni maggiormente rappresentate, con una nutrita delegazione composta da dirigenti, ufficiali di gara, tecnici, atleti e appassionati. Il programma si è aperto con la presentazione ufficiale della manifestazione e con l’esibizione del World taekwondo demonstration team a Piazza di Spagna. Nei giorni successivi si terranno le gare del World Taekwondo Grand Prix e del Virtual Taekwondo Grand Prix. Dal 5 al 7 giugno si svolgeranno il Grand Prix internazionale e il torneo Kim e Liù, di riferimento per il movimento giovanile. Domenica 7 giugno sarà dedicata anche alle celebrazioni per il 60° anniversario della Federazione italiana taekwondo. Lunedì 8 giugno, infine, si terrà il Campionato italiano cinture nere senior.

La partecipazione della Calabria

«La Calabria sarà presente in maniera significativa a questo straordinario appuntamento sportivo e federale», afferma il presidente del Comitato regionale Fita Calabria, Giancarlo Mascaro, che spiega: «Parteciperemo con dirigenti, ufficiali di gara, atleti di livello internazionale e tantissimi giovani provenienti dalle nostre società. È il segno di un movimento vivo, organizzato e in continua crescita, che negli ultimi anni ha saputo conquistare risultati importanti e costruire una presenza sempre più autorevole all’interno della Federazione». Tra le presenze istituzionali calabresi figurano lo stesso Mascaro, in qualità di presidente del Comitato regionale Fita Calabria, e il maestro Salvatore Chiodo, consigliere nazionale e responsabile scientifico della Fita. Saranno inoltre impegnati nell’organizzazione e nella gestione delle competizioni diversi ufficiali di gara calabresi. Tra questi, Bruno Brugnano collaborerà nelle attività legate agli arbitri internazionali, mentre altri ufficiali di gara della regione saranno chiamati ad arbitrare sia nel torneo Kim e Liù sia nel Campionato italiano cinture nere senior.

Una festa del taekwondo italiano

C’è grande attesa anche per la prova del calabrese Simone Alessio, atleta di punta della Nazionale italiana e tra i più forti interpreti del taekwondo mondiale, che gareggerà sabato nel Grand Prix. Inoltre, saranno numerosi i giovani calabresi impegnati nel Kim e Liù e molti gli agonisti che prenderanno parte al Campionato italiano senior, a riprova della vitalità e qualità del movimento regionale della Calabria. Per l’occasione le società sportive calabresi hanno organizzato anche una trasferta collettiva con un pullman di circa 50 persone che raggiungeranno Roma tra sabato e domenica per assistere alle competizioni e partecipare ai festeggiamenti federali. «Sarà una grande festa dello sport e del taekwondo italiano. Per noi è motivo di orgoglio vedere la Calabria presente a tutti i livelli, dall’attività promozionale fino all’élite internazionale. È l’ennesima conferma – conclude Mascaro – del lavoro quotidiano svolto dalle società sportive, dai tecnici, dagli ufficiali di gara e dai dirigenti che operano con passione in tutta la nostra regione».

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