“Tiriolo Urban Race”: la corsa ad ostacoli per veri spartani

l’evento

TIRIOLO C’è chi la chiama la gara dei “veri spartani”. Domenica 26 luglio Tiriolo si prepara ad ospitare una delle corse ad ostacoli più dure del circuito nazionale: la Tiriolo Urban Race. La disciplina: il nome tecnico è O.C.R., Obstacle Course Race: 8 km di corsa e 25 ostacoli che mettono a dura prova forza, agilità e resistenza. Muri da scavalcare, ribaltamenti, corde, trasporti pesanti, monkey bar e zone di grip. Il percorso: la gara si sviluppa per lo più in un circuito cittadino che trasforma il borgo in un’arena: vicoli in pietra, scalinate, piazze e scorci panoramici. Ma non mancheranno le zone verdi della cittadina calabrese, per immergere l’atleta in un palcoscenico unico di storia, tradizioni e natura. Partenza e arrivo nel cuore di Tiriolo.

Quinta edizione, peso nazionale

La Tiriolo Urban Race arriva alla quinta edizione e lo fa nel modo più importante: sarà tappa del Campionato Italiano OCRA FIPM. Per questo la cittadina calabrese ospiterà atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia, dagli Elite ai Team, passando per Age Group e Open. In palio punti pesanti per la classifica nazionale.

Perché seguirla

Non è solo una gara. È resistenza mentale, è pubblico che incita ad ogni ostacolo, è il borgo che si ferma per accogliere gli atleti, fatica e spettacolo. E per chi corre, è l’occasione di testarsi su un tracciato urbano tra i più tecnici e belli d’Italia.

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