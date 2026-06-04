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Tragedia a Cosenza, una bimba di 18 mesi muore in ospedale. Indaga la procura

Era ricoverata in pediatria, questa mattina il quadro clinico si è complicato ed è sopraggiunto il decesso

Pubblicato il: 04/06/2026 – 16:52
di Fabio Benincasa
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Tragedia a Cosenza, una bimba di 18 mesi muore in ospedale. Indaga la procura
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COSENZA Una bambina di 18 mesi è morta, questa mattina, all’ospedale Annunziata di Cosenza, sul caso la procura di Cosenza ha aperto un’inchiesta. La piccola da una decina di giorni soffriva di alcuni disturbi: dissenteria e vomito. Due giorni fa, i genitori hanno deciso di portarla in pronto soccorso a Cosenza. La piccola è stata trasferita nel reparto di pediatria dove è rimasta ricoverata per due giorni e stamattina intorno alle 8, è sopraggiunta una crisi che ha reso necessario il trasferimento nel reparto di rianimazione. Le condizioni erano gravissime, la bimba è stata intubata ma non è stato possibile salvarle la vita. La procura ha delegato le forze dell’ordine per eseguire tutti gli accertamenti, sono state sequestrate le cartelle e i documenti sanitari della piccola. (f.benincasa@corrierecal.it)

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