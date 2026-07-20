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il rogo

Fiamme nel Pollino: vasto incendio tra Morano, Castrovillari e Frascineto – VIDEO

Un rogo di ampie dimensioni sta minacciando il versante meridionale del Parco Nazionale

Pubblicato il: 20/07/2026 – 7:57
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Fiamme nel Pollino: vasto incendio tra Morano, Castrovillari e Frascineto – VIDEO
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Un grave incendio sta interessando in queste ore il territorio compreso tra i comuni di Morano Calabro, Castrovillari e Frascineto, accerchiando il massiccio del Pollino dal versante sud. Restano al momento sconosciute le cause dell’innesco che hanno dato origine al fronte del fuoco. Sul posto sono operative le squadre di soccorso per contenere l’avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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