Controlli nel Crotonese, sospesa attività commerciale per carenze igienico-sanitarie e strutturali a Cerenzia

l’attività sul territorio

CROTONE Nella nottata del 19 luglio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, coadiuvati dal personale delle dipendenti Stazioni di Cotronei e Santa Severina, hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio volto a garantire la sicurezza pubblica e la legalità negli esercizi commerciali. L’operazione, condotta in sinergia con il personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cosenza, le unità cinofile della Guardia di Finanza di Crotone e il supporto dei Vigili del Fuoco di Crotone, ha interessato un locale di intrattenimento, nel comune di Cerenzia.

A seguito di un’accurata attività ispettiva, sono state riscontrate gravi irregolarità a carico del gestore dell’attività. Nello specifico, le verifiche hanno evidenziato carenze igienico-sanitarie e strutturali, l’assenza della documentazione HACCP e violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tali inadempienze è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale e sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 2.000,00 euro.

Parallelamente alle attività di ispezione presso l’esercizio pubblico, il dispositivo ha operato un capillare controllo alla circolazione stradale, focalizzato anche sulla prevenzione e il contrasto al consumo di sostanze stupefacenti. L’attività di presidio ha portato al controllo di 28 veicoli e all’identificazione di 45 persone.

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