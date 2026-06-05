Cinque Vele 2026, il Sud domina ancora. Calabria seconda per i Comuni amici delle tartarughe

“il mare più bello”

ROMA E’ Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell’estate 2026, fra le 30 località (20 di mare e 10 di laghi), dove sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring club al centro della nuova guida “Il Mare più bello” presentata oggi a Venezia, nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della giornata mondiale dell’ambiente. Sul podio ci sono Baunei (Nuoro) salita dal quarto al secondo posto e Otranto (Lecce) passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a Cinque Vele (6), seguita da Puglia (5) e Toscana (4). Tra i laghi primeggia quello di Molveno in Trentino-Alto Adige, territorio leader per località premiate, mentre nel centro Italia si conferma a Cinque Vele il lago di Scanno in Abruzzo (in settima posizione). Il riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori, spiegano gli organizzatori. Nella top ten delle località balneari ci sono poi Domus De Maria (Sud Sardegna), San Giovanni a Piro (Salerno), Nardò (Lecce), San Teodoro (Sassari), S.Teresa di Gallura (Sassari), Cabras (Oristano), Castiglione della Pescaia (Grosseto). Confermato il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda i laghi, svettano al nord anche il Lago del Mis (Belluno) in Veneto e il Lago di Monticolo (Bolzano).

Novità 2026 è la rubrica “Una Vacanze a Cinque Vele” per chi cerca anche escursioni nell’entroterra con temperature più miti e racconta come le località si stanno adattando alla crisi climatica. Venti gli itinerari e le proposte raccolte nella guida. Resta alta l’attenzione sulla biodiversità a partire dalla tutela della tartaruga Caretta Caretta, che con l’aumento delle temperature, sceglie sempre di più le coste italiane per nidificare. Nel 2026 salgono a 124 (contro le 102 del 2025) i “Comuni amici delle tartarughe marine”, ad aver firmato il protocollo d’intesa promosso da Legambiente nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest, e segnalati nella guida “Il Mare più bello”. A livello regionale la Campania è quella con più comuni amici delle tartarughe, ne conta 25, seguita dalla Calabria (19) e dalla Puglia (16). Barletta, in provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia, è, invece, il primo comune in Italia “custode del fratino” ad aver sottoscritto il protocollo d’intesa promosso da Legambiente attraverso il progetto Life Alexandro, finanziato dall’Unione Europea, che mira a tutelare il fratino (Anarhynchus alexandrinus) in Italia e Croazia. «La crisi climatica, con temperature sempre più bollenti e l’aumento degli eventi meteo estremi, – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – sta ridisegnando anche la scelta delle vacanze. Per contrastare la crisi climatica, servono politiche efficaci e un lavoro di squadra che veda uniti politica nazionale e territoriale, cittadini, mondo delle imprese e amministratori. Il ciclone Harry, che lo scorso gennaio ha colpito alcune regioni del sud Italia, ci ricorda proprio l’urgenza e l’importanza di agire su più livelli, a partire da Governo e territori, con politiche di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento». «Da oltre venticinque anni “Il mare più bello” racconta le coste e i laghi più affascinanti del nostro Paese, promuovendo un’idea di turismo sempre più attenta alla sostenibilità e alla qualità dei territori – commenta Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale Touring Club Italiano – L’edizione 2026 conferma e amplia questo sguardo, con la sezione dedicata alle esperienze nelle località a Cinque Vele, tra itinerari a piedi, percorsi in bicicletta ed escursioni nell’entroterra. In un momento in cui cambiamento climatico, erosione costiera e tutela della biodiversità sono temi sempre più urgenti, crediamo sia importante continuare a promuovere un modello turistico consapevole, capace di coniugare bellezza, rispetto dell’ambiente e valorizzazione delle comunità locali».

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