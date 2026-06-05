Naufragio di Cutro, l’attrice Valeria Solarino in aula a Crotone: «Violato il diritto di informazione»

la denuncia

CROTONE «Seguiamo con curiosità morbosa ogni fatto di cronaca mentre 94 persone, tra cui 34 minori forse non fanno più notizia». Lo ha detto Valeria Solarino, attrice e testimonial Amnesty International presente questa mattina all’udienza del processo sui mancati soccorsi al caicco Summer Love il cui naufragio il 26 febbraio 2023 ha causato la morte di 94 persone sulla spiaggia di Steccato di Cutro. «È la prima volta – ha detto – che entro in un’aula di tribunale. Ho deciso di farlo oggi, con Amnesty International che segue il processo sulla strage di Cutro. È un evento che mi ha colpita moltissimo e oggi a distanza di tre anni mi colpisce il fatto che siano state vietate riprese audio e video in aula, una violazione del diritto all’informazione». Con Valeria Solarino c’era anche Francesca Corbo di Amnesty International Italia: «Questo processo è un passo importante per verificare eventuali responsabilità individuali che hanno portato alla morte di almeno 94 persone e dunque per restituire e giustizia e verità superstiti e famiglie. Sarà anche il momento per chiarire come ha funzionato la catena di comando, ma per ora una cosa è sicura: se ci fossero stati canali di accesso regolari e sicuri questa strage non sarebbe mai successa». «Amnesty International Italia è qui per portare sostegno alle persone sopravvissute e ai familiari delle vittime di questa strage» ha concluso Corbo.

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